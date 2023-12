Monroyo escenifica el «todos a una» en la constitución de su corporación en un pleno de emotivos y aplaudidos discursos

Monroyo ya tiene nueva corporación municipal. Este sábado a mediodía se celebró el pleno de constitución en el que Miguel Gascón, del Partido Popular, obtuvo la mayoría absoluta. Es el nuevo alcalde con los cinco votos de su grupo y los dos de Teruel Existe. La sesión apenas duró media hora y contó con numerosa asistencia de público que llenó las butacas, una imagen que no es la habitual. Y es que había ganas en el pueblo de terminar con una situación que no pensaron que llegara a darse. Monroyo fue una de las 44 localidades españolas y la única en Aragón que en mayo no presentó listas. Para la nueva convocatoria a elecciones hace tres fines de semana se presentaron tres: PP, Teruel Existe y también PAR, aunque en este caso no consiguió representación. Hubo unión en el pleno y en todo el proceso previo y quieren que esta sea la tónica general de la legislatura.

El público rompió en aplausos en varias ocasiones. También en el momento en el que la socialista Gloria Blanc le entregó el bastón de mando a su sucesor. Tratando de ahogar la emoción en la garganta dejando atrás una legislatura dura marcada por la pandemia, le deseó suerte y le aconsejó que se apoye en los trabajadores municipales y que no haga caso de las críticas que no son constructivas. Gascón recibió el bastón tras fundirse en un abrazo con la ya exalcaldesa. También tuvo que parar en varias ocasiones el alcalde al pronunciar su propio discurso. Fue breve pero le dio tiempo a agradecer a quienes le han apoyado y a recordar a su familia y especialmente a sus padres. Agradeció al pueblo que el día de elecciones apenas nadie se quedara en casa y avanzó que todos los ediles trabajarán juntos por el bien el pueblo. El público respondió otra vez con aplausos.

Más viviendas o no perder guardias civiles son algunos objetivos

Ir «todos a una» es un objetivo que se marcaron las tres formaciones políticas que presentaron listas para la convocatoria de elecciones de noviembre. «Lo hablamos porque pensamos que era lo más necesario y aconsejable después de lo que pasó en mayo, que fue un caos y un desastre porque no pensábamos que pudiéramos llegar a una situación así», dijo Gascón tras el pleno. Recordó que primero se creó una lista que luego derivó en tres. «Cada uno con su punto de vista, que por eso se crearon tres listas, todos teníamos claro que los problemas del pueblo son comunes y las soluciones son parecidas, y quedamos que al margen del resultado trabajaríamos todos a una y creo que así será«, añadió.

Los discursos fueron aplaudidos por Teruel Existe, formación que entra al Ayuntamiento también con la intención de sumar. «Llegamos aquí con ganas de trabajar con un gran proyecto, que creo que Teruel Existe lo tenía, que creo que el PP también lo tenía, y convinimos incluso antes que iríamos de la mano ocurriera lo que ocurriera. Ellos han ganado, tienen mayoría absoluta e incluso la nuestra y vamos a apoyarles en todo, desde luego», dijo el portavoz, César Lombarte. También dijo que desde Teruel Existe «empujarán a que las promesas que se hicieron desde la DPT con Monroyo se lleven a cabo».

La despoblación es lo primero que mencionaron ambos ediles al ser preguntados por la principal e inmediata preocupación. Para eso, plantean la creación de un parque de vivienda pública de alquiler que facilite el asentamiento de personas que se puedan plantear más adelante invertir y comprar. También preocupa que el cuartel de la Guardia Civil pierda efectivos poco a poco. Son algunos puntos en los que urge actuar. Seguir consolidando la Muela, aprovechar más y mejor los recursos naturales con políticas más acordes con la realidad rural, o pensar en Monroyo como pequeño punto logístico aprovechando su «estratégica ubicación», también están en el horizonte.