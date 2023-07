Morella alega contra la línea de Muy Alta Tensión de evacuación del Clúster Maestrazgo

El Ayuntamiento de Morella insiste en su negativa a la línea de Muy Alta Tensión (MAT) proyectada por Forestalia para evacuar la energía que generará el Clúster Maestrazgo. La línea de evacuación llega hasta la localidad castellonense, afectando parte de su término municipal, y atraviesa también los términos de Portell y Cinctorres, provocando «afecciones al campo y destrucción del paisaje, además de explotaciones ganaderas y masías habitadas», tal como denuncia el consistorio, que ha presentado 90 páginas de argumentos contra el proyecto.

El Ayuntamiento se reunió recientemente con varios representantes políticos de Teruel Existe en la Comunidad aragonesa y miembros de la Plataforma ‘No a la MAT» para hacer «un frente común» en su oposición. «Solo en lo que toca a nuestro término municipal tenemos a dos familias que tendrían que abandonar sus casas cerca de la subestación de Fraiximeno, porque les quieren ubicar una línea de muy alta tensión a tan solo 80 metros de la puerta», recalcó Bernabé Sangüesa, alcalde de Morella, cuando las recomendaciones europeas dictan que las líneas deben permanece «como mínimo a un metro por kilovatio». «Esto supone que si transporta 400 kilovatios tendría que estar como mínimo a 400 metros de la casa», recalcó el primer edil.

El alcalde de Morella y el primer teniente de alcalde, Javier Amela, se reunieron la pasada semana en Puertomingalvo con la diputada de Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Pilar Buj; y junto con otros miembros de TE, entre ellos Salvador Arenere, para abordar las actuaciones a seguir de los grupos de trabajo.

El Ayuntamiento se opone a que la promotora del Clúster utilice la subestación eléctrica que se hizo en su día para evacuar la energía de los aerogeneradores que se construyeron en la zona. «Creemos que esto sería muy negativo para Morella, que ya cuenta con demasiadas líneas de muy alta tensión y demasiados proyectos. Vamos a luchar para que no se construya esta línea», insistió Sangüesa, detallando además que las alegaciones se presentaron «con el tiempo en contra». «Nos aliamos con los Ayuntamientos de Cinctorres y Portell y todos los propietarios afectados, incluso algunos de la parte de Teruel», matizó.

Cabe recordar que la promotora obtuvo los permisos necesarios para conectar su futura MAT desde Teruel a Castellón, un proyecto que contemplaba una ampliación de la subestación eléctrica de Morella. Incluso tras sufrir varias modificaciones desde su planteamiento original, no tiene el beneplácito del Ayuntamiento, que ahora lucha para que no se obtenga la Declaración de Utilidad Pública. «Hemos presentado las alegaciones y a partir de ahora si es necesario iremos a los juzgados contra esta gran empresa y contra el Ministerio por no haberse respetado la protección del territorio», denunciaron.