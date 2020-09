Morella pide desbloquear el segundo tramo de la N-232 mientras se avanza en la obra del Port de Querol

El Ayuntamiento de Morella ha aprobado por unanimidad en pleno una moción para exigir al Gobierno Central a que se avance en la tramitación de la licitación de las obras del tramo de la N-232 Morella Sur – La Torreta de forma paralela al trazado que se está ejecutando en estos momentos.



Se trata de un tramo de unos cinco kilómetros que debe unir, con un nuevo trazado que dote de condiciones óptimas de vialidad, la ciudad de Morella con el tramo del Puerto de Querol que ahora mismo se encuentra en ejecución.



En esta moción también se menciona el buen ritmo que están llevando las obras del Puerto de Querol, una obra de gran envergadura donde en estos momentos se está ejecutando el enlace con la población de Vallibona, el lanza-vigas que está instalando el conjunto de viaductos que deben salvar el puerto o también el inicio de construcción de estructuras en la parte más baja, entre otras intervenciones.

Para Morella, la N-232 es una vía de comunicación esencial y, como se traslada en la moción aprobada, es «fundamental» que se desbloquee también este tramo Morella Sur – La Torreta que no tiene la complejidad del Puerto de Querol pero que también hay que mejorar en trazado , anchura, pavimento,…

Hace prácticamente 10 años fue detenida la tramitación de este proyecto cuando ya estaba a punto de licitarse por cuestiones medioambientales. Por ello, el Ayuntamiento de Morella espera y exige al Gobierno que una vez se ha actualizado el proyecto a estos condicionamientos medioambientales, durante el último año, ya que se pueda seguir en su tramitación y posterior licitación de las obras.

«Para toda Morella es fundamental una N-232 con condiciones y bastante décadas llevamos sufriendo unas deficientes comunicaciones. Ahora estamos en un momento donde esa situación está cambiando ya que vemos como avanzan las obras del Puerto de Querol pero no tenemos que olvidar este otro tramo de Morella hasta La Torreta, no tan complejo y dificultoso pero también necesario», afirma el alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés.



Añade que «con el gobierno y el ministerio actual estamos teniendo una comunicación y colaboración fluida y ahora tenemos que dar un nuevo paso juntos con el avance de este tramo y que no se convierta en un embudo del eje Alcañiz-Morella-Vinaròs» así «con unas comunicaciones dignas del siglo XXI, favoreceremos el desarrollo socioeconómico de todas nuestras ciudades y comarcas».



Esta moción, además de al propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se hará llegar por tener su apoyo a la presidencia de la Generalitat y de la Diputación, a los pueblos de la comarca de Els Ports, así como a los grupos parlamentarios del Congreso los Diputados, Cortes Valencianas y Diputación de Castellón. Desde la Alcaldía de Morella se espera «la unión y unanimidad de apoyo en un tema primordial para nuestra ciudad».