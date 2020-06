La movilidad provincial reactiva de forma tímida el turismo

Este está siendo el primer fin de semana en que los aragoneses podrán circular libremente por las tres provincias de la comunidad, y de hecho se ha empezado a notar en las comarcas más turísticas que proceden a la reapertura de sus establecimientos hosteleros para sus visitantes, aunque de forma bastante tímida.

Es el caso de la comarca del Matarraña, que de momento no recibirá a sus clientes potenciales, catalanes y valencianos, ya que siguen prohibidos los desplazamientos entre provincias limítrofes. No obstante, el sector turístico va reabriendo poco a poco sus establecimientos de cara a sus visitantes aragoneses, teniendo también en cuenta el nivel de ocupación que puedan tener. De los 33 hoteles que hay en la comarca solamente 6 han reabierto sus puertas durante esta semana. «El resto la verdad es que van a abrir hacia finales de junio , incluso algunos a principios de julio», explicó Marta Ferrás, la presidenta de los Empresarios Turísticos del Matarraña. Y es que la mayoría está esperando a la libre circulación entre comunidades ya que «no es rentable la reapertura en estos momentos. «Si no tienen una garantía de un mínimo de ocupación económicamente no es viable para ellos», recalcó la presidenta.

Asimismo, dos de los cuatro campings que que hay en la comarca también se encuentran abiertos, y los otros dos se plantean abrir hacia finales de junio. De igual modo se están reactivando las reservas en apartamentos y hostales. «No tenemos datos concretos de ocupación pero ya van recibiendo llamadas para julio, agosto y están preguntando también para otoño», explicó Ferrás.

Habitualmente la comarca también recibe a visitantes de zonas no limítrofes. «Viene mucha gente de ciudades grandes como Barcelona quienes van más atrasados en las fases, de ahí que se entienda que los establecimientos se están esperando a esta apertura para tener garantías», matizó.

Respecto a este fin de semana, y atendiendo a los primeros datos, no se esperaba mucho movimiento. «Eso no quiere decir que no haya gente que quiera venir a pasar el día o salga de excursión», señaló la presidenta, que tiene una idea clara respecto a lo posibilidad de traspasar la comunidad autónoma. «Lo último que queremos es que se retroceda, cuando se haga queremos que sea en las condiciones oportunas».

Bajo Aragón Caspe

En la Comarca del Bajo Aragón Caspe localidades como Maella, Fabara o Nonaspe se encuentran en una situación similar ya que sus habitantes tienen mucha relación con la provincia de Tarragona.

«Suele pasar que cuando los gobernantes toman disposiciones generalizando sin estudiar suficientemente el terreno que pisan cometen estos errores», destacó el alcalde de Fabara, Paco Domenech, quién denunció que muchos habitantes de la localidad que tienen fincas en el término de Batea no pueden acudir. Por su parte, Jesús Zenón Gil, alcalde de Maella también valora negativamente esta situación. «Tarragona está como Aragón en la fase tres por lo tanto no tiene sentido, y la movilidad debería haberse organizado por decisiones comarcales», matizó, ya que la relación que hay con esa zona «es extraordinaria». También el presidente de la comarca Joaquín Llop, consideró que es muy importante abrir la franja. «No tiene sentido estar a 8 km y no poder moverse», destacó.

Terras del Ebro

Comisiones Obreras de Terras del Ebro también reivindicó el miércoles la libre circulación entre Tarragona y Aragón, que se encuentran en la misma fase de desescalada (3), para que los visitantes principalmente del Bajo Aragón puedan disfrutar de sus playas. El sindicato envió una carta al delegado del gobierno catalán Xavier Pallarés y al subdelegado del gobierno en Tarragona, Joan Sabaté, para pedirles que «aceleren la movilidad geográfica». «Toda la gente que quiere bajar a las playas de nuestro territorio debería tener la movilidad suficiente ya que estamos en la misma fase», destacó Marc March, secretario general del sindicato.