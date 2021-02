El Movimiento de Acción Rural denuncia la falta de personal en el Centro Médico de Utrillas

El Movimiento de Acción Rural ha hecho pública una nota de prensa en la que afirman haber asistido «con estupor» al último proceso de adjudicación de vacantes de personal médico en el sistema de salud de Aragón. «Como ya viene siendo norma en el mundo rural la jornada que había por cubrir se ha quedado desierta, al igual que está desierta las dos jornadas de atención continuada, nadie quiere venir y por lo visto nadie está obligado a hacerlo, se ofertaban noventa plazas y había ciento veinte sanitarios, si nuestra información es correcta, a la espera de concursar en dicha adjudicación», apuntan.

Aseveran que «sin querer entrar a valorar o menospreciar los derechos adquiridos de ningún colectivo de trabajadores, sí que debemos denunciar y poner encima de la mesa que este sistema de provisión de puestos no funciona, no vale, no sirve para cubrir las necesidades y respetar los derechos de nuestros pueblos y habitantes». En su opinión, «la gente humilde que pagamos nuestros impuestos con la creencia y convencimiento de que los mismos sirven para promover el estado del bienestar y atender las necesidades de un país y de su pueblo para que nadie se quede atrás, nos sentimos altamente decepcionados y, porque no decirlo, cabreados con este tipo de situaciones».

Asimismo, dicen tener constancia del «esfuerzo titánico» que está realizando en la actualidad el personal médico y sanitario del centro médico de Utrillas para atender a todos y todas. «Esfuerzo que nunca podrá ser debidamente recompensado y agradecido. Pero la falta de refuerzos y la exigencia de la pandemia que estamos sufriendo hacen que no sea suficiente para mantener el servicio que necesitamos».

Recuerdan, además, que uno de los problemas que se han acentuado con rapidez y que «cae como una losa sobre la salud de nuestros vecinos y vecinas es la falta de atención primaria presencial y no solo telefónica, sobre todo para nuestros mayores y personas dependientes que en muchos casos se encuentran muy solos y solas, hoy todavía un poco más si eso era posible».

Por ello, instan a reflexionar sobre la pandemia asociada a la pandemia principal, que -a su juicio- «no es otra que la falta de personal, su extenuación, maltrato, falta de medios, las operaciones e intervenciones quirúrgicas retrasadas durante meses, enfermos y enfermas de enfermedades graves que están muriendo por no poder ser atendidas en tiempo y forma». «Esto es una realidad -añaden-, no es una exageración y esa necesaria atención la más primordial de todas es la primaria, la de tu médico o médica y tu centro de salud donde te detectan una posible patología previa, donde te ayudan, te cuidan, etcétera».

Tampoco se olvidan de la situación en la que se encuentran los hospitales de Teruel y las comarcas del sur, «la falta de profesionales sanitarios no es algo puntual ya es lo habitual». «Si estos hospitales todavía pueden dar una atención digna a los pacientes, es por el sacrificio y esfuerzo que nuestros sanitarios nos regalan día a día, sin olvidarnos de la escasez de camas UCI y ambulancias que padecemos en nuestra provincia», matizan.

Una vez más, y al igual que hicieron en la defensa de la oficina de la Seguridad Social en Montalbán, desde el Movimiento de Acción Rural advierten que «no vamos a descansar ni un segundo en la defensa de lo único patrimonio que es de todos los y las españolas, que iguala, que reparte, que da sentido a nuestra democracia y a nuestro esfuerzo como gente humilde».

«Vamos a defender los servicios públicos y nuestros derechos como lo que son, la última barrera contra la barbarie de la insolidaridad y la desigualdad», apostillan. Por ello exigen al Gobierno de Aragón que «haga lo que tenga que hacer para devolvernos lo que es nuestro, a nuestros médicos y médicas, nuestro derecho a la salud universal y gratuita». Para ello no descartan el comienzo de una nueva campaña y ola de movilizaciones. «Porque el que lucha puede perder, pero el que no lo hace, está perdido», concluyen.