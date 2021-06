El Movimiento de Acción Rural pide «leyes y medidas concretas» para paliar la falta de médicos en el medio rural

El Movimiento de Acción Rural de las Cuencas Mineras (M.A.R.) ha pedido este martes ante las Cortes “medidas concretas” para acabar con la falta de profesionales sanitarios en el medio rural. Los portavoces de este colectivo, que han intevenido en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, han señalado que en la comarca de las Cuencas Mineras –y en general en las de todo el medio rural aragonés, según han extendido– «quedan plazas desiertas, vacantes sin cubrir y bajas que no se completan”. En este sentido, Luis Miguel Vela ha indicado que “un tercio” de los médicos de atención primaria de Aragón se jubilarán “en tres o cuatro años” y que el 30% de los profesionales en activo “tienen más de 55 años”.

Vela también ha destacado que en las Cuencas Mineras “el hospital más cercano está a 80 kilómetros” por lo que es necesario “tener un centro de salud con todas las garantías, medios materiales y humanos”. “Para el mundo rural es tan importante una autovía como un consultorio médico”, ha afirmado.

Antonio Jiménez, también portavoz del Movimiento de Acción Rural, ha alertado de que la falta de profesionales de atención primaria tiene “consecuencias directas” en la salud de las personas, cuyos daños “pueden ser irreparables”. «Igual mañana mismo en Cuencas Mineras o en cualquier sitio de Aragón que no sea Zaragoza capital no puede ser atendida una persona porque nos faltan esos médicos. Lo voy a decir así de duro. A lo mejor esa persona va con un dolor en el pecho y es un cáncer de pulmón. Como se van atrasando visitas, si se coge a tiempo igual hacemos algo, pero sino no. Quiero que entendáis eso. No podemos esperar más».

Jiménez ha dicho que “es hora de buscar soluciones y responder a las demandas de los aragoneses que no residen en Zaragoza”, y ha pedido al Gobierno y a la oposición «dejar de hablar del pasado y del futuro, y hablar del presente”. «Queremos un compromiso real para tratar el problema, no dentro de tres meses, ni de cuatro, ni de seis. Queremos soluciones inmediatas. Se van a jubilar médicos y vamos a estar peor de los que estamos ahora», ha advertido.

El Movimiento de Acción Rural de las Cuencas Mineras ha señalado que el problema de esta comarca “se puede generalizar a todo el medio rural aragonés”, y ha presentado varias propuestas para favorecer la llegada de profesionales sanitarios: redimensionar las plantillas, sacar más plazas de oposición o dotar de incentivos económicos, laborales e incluso fiscales a las personas que quieran trabajar en los centros de salud y consultorios del medio rural.

También les ha conminado a “no salir de este edificio hasta encontrar una solución” a un problema que en el medio rural se vive “día tras día” porque la sanidad en la provincia de Teruel está “gravemente enferma”.

Integrantes del Movimiento de Acción Rural en las Cortes de Aragón este martes./A.J.

Las intervenciones de los grupos políticos

El portavoz del PSOE, Sergio Ortiz, ha afirmado que el Gobierno de Aragón tiene la voluntad de cubrir “el cien por cien de las plazas en cuanto sea posible” y que “en ningún momento” se ha dejado desatentida a la población de los sectores sanitarios del medio rural. Ortiz ha asegurado que la escasez de profesionales sanitarios es un problema “estructural” que se hace “más evidente” en zonas como las comarcas turolenses.

Desde el G.P. Popular se ha destacado la necesidad de “dotación económica y presupuestaria” para solucionar la falta de médicos en el medio rural. Su diputado José Antonio Lagüéns ha señalado que hay que crear “una legislación específica que regule los incentivos económicos, administrativos y profesionales” que favorezca, entre otros, el acceso a la vivienda y la conciliación de la vida familiar de estos profesionales.

La diputada de Ciudadanos Elisa Sacacia ha señalado que las inquietudes de los comparecientes son las mismas que señalan todos los que viven en el medio rural. Camañes coincide en que el diagnóstico está claro: “faltan médicos en el medio rural” porque “es un mal estructural y de difícil solución”. «Guardias mal pagadas, falta de complementos económicos, falta de medidas de conciliación familiar, lo que dificulta cubrir las plazas de médicos en los pueblos», ha incidido.

El portavoz de Podemos Equo, Nacho Escartín, ha destacado que “falta transparencia” para saber cuántos profesionales hacen falta en cada centro de salud. Para encontrar soluciones, Escartín ha señalado que se deben publicar las necesidades de cada centro de salud e “incentivar que los profesionales de atención primaria se queden” a ejercer su profesión en nuestra comunidad.

Para Isabel Lasobras (CHA), “movilizar y reivindicar también forma parte de la construcción de la democracia”, por lo que ha agradecido el trabajo del colectivo. “Sus peticiones tienen que ser atendidas por justicia. Queremos transmitirles nuestra solidaridad y apoyo”, ha dirigido a los comparecientes.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha criticado que “no se están dando soluciones”. “No por más hablar o nombrarlo, las cosas se solucionan. Se requieren medidas concretas, empezar por algo. Podemos tener dinero, pero si tampoco tenemos profesionales, estamos igual”, ha defendido durante su turno de palabra.

Por parte del PAR, Jesús Guerrero ha apostado por “abordar ese cambio estructural a nivel estatal”. Además, ha puesto en valor que Aragón sea la quinta comunidad en calidad de atención sanitaria. “Mejorar pasa por más financiación. Ojalá tuviéramos una mejora del sistema para abordar esta problemática”, ha reivindicado.

Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, ha señalado que el problema también tiene que ver con el sistema y la gestión. Sanz ha exigido que se contemple lo acordado en el Plan Aragón Salud 2020-2030, que “el 20% del presupuesto “vaya destinado al fortalecimiento de la atención primaria” para construir la política sanitaria “desde la salud y no desde la atención a la enfermedad”.