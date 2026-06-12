Así rescatan a un corzo a punto de ahogarse en el canal Calanda-Alcañiz

La primavera suele llegar acompañada de un despertar de la naturaleza en todo su esplendor. En el caso del Bajo Aragón, los corzos jóvenes dejan a sus madres y en muchas ocasiones acaban encontrándose dentro de canales como el de la Estanca o el Canal Calanda-Alcañiz. Son en muchas ocasiones vecinos los que se encuentran por casualidad con la situación y se encargan del rescate de los animales.

En el caso de las últimas imágenes que han trascendido se puede ver como el animal desorientado nada a través del canal e intenta buscar una salida sin éxito. El corzo, todavía muy joven, responde a las llamadas de la persona que graba y este aprovecha el momento en el que se acerca para sacar al animal del agua. Una vez fuera y tras unos segundos de confusión, el animal remprende su camino hacia la vida silvestre.

Una situación recurrente

Los ahogamientos de fauna en los canales cercanos, especialmente de corzos jóvenes, son una situación que se repite año tras año. Asociaciones como la Fundación Artemisan han alertado sobre los riesgos y han solicitado a la Confederación Hidrográfica del Ebro que adopte medidas más efectivas para evitar la mortalidad de animales en estos tramos.

A pesar de que se han instalado rampas y otras soluciones para facilitar la salida de los animales, estas infraestructuras han mostrado una eficacia limitada. Por ello, los rescates continúan siendo necesarios cada primavera, cuando los corzos son más vulnerables y se dispersan por la zona.