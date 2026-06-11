Piden colaboración ciudadana para encontrar al vecino de Calaceite desaparecido desde el martes

Un vecino de Calaceite que fue visto por última vez el pasado martes 9 de junio está siendo buscado por un amplio dispositivo de la Guardia Civil. Se trata de un hombre llamado Antonio, de 49 años, que es vecino de la localidad. Siete patrullas de la Guardia Civil han participado en la búsqueda durante estos días.

Tres patrullas de seguridad ciudadana y un helicóptero del servicio aéreo con efectivos del GREIM de Huesca, se sumaron al dispositivo de búsqueda este miércoles.

Su entorno más cercano ha trasladado una especial preocupación por el estado de Antonio, después de que su mujer haya advertido públicamente de “un historial intenso de intentos de suicidio”. Sin embargo, la Guardia Civil confirma que no hay ninguna hipótesis abierta y están centrados únicamente en la búsqueda.

A través de un comunicado en la red social Facebook, su mujer ha hecho un llamamiento para hacer batidas por las localidades de Mazaleón, Maella, Fabara y Nonaspe. “Le gusta la montaña y la naturaleza, tiene que estar en el campo”.

