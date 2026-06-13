Actualizado 18:23

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

13 JUN 2026|

Actualizado 18:23

El vecino de Calaceite desaparecido desde el martes regresa voluntariamente a casa

Antonio R.B, de 49 años, ya está en su domicilio. La Guardia Civil activó un amplio dispositivo de búsqueda y su entorno más cercano pidió colaboración ciudadana para localizarlo

Antonio R.B. desaparecido este martes en Calaceite ya ha sido localizado. / L.C
Antonio R.B. desaparecido este martes en Calaceite ya ha sido localizado. / L.C

La COMARCA13 06 2026

Comentar

ActualidadSucesos

El vecino de Calaceite desaparecido desde el pasado martes ya está en casa con su familia y en buen estado. Antonio R.B. , de 49 años, ha regresado voluntariamente este sábado, según ha confirmado la Guardia Civil de Teruel a este medio.

Para localizarlo se activó un amplio dispositivo de búsqueda con siete patrullas de la Guardia Civil, tres patrullas de seguridad ciudadana y un helicóptero del servicio aéreo con efectivos del Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Huesca.

Por su parte, el entorno más cercano también mostró su preocupación por su estado y a través de un comunicado en la red social Facebook, su mujer hizo un llamamiento para hacer batidas por las localidades de Mazaleón, Maella, Fabara y Nonaspe. Este sábado ha agradecido la colaboración ciudadana en redes. «Ha aparecido vivo y bien, muchas gracias por la ayuda».

NOTICIA RELACIONADA

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Bodegas Bayod Borrás conquista dos medallas de oro en el Mundial de Espumosos de Bruselas: «Uno de los secretos es la zona donde vivimos»

Las referencias Gatell Reserva Superior y Duna Reserva Superior sitúan a la bodega de Fórnoles entre las mejores del mundo y aportan las dos únicas medallas de Aragón en la...

4

Bodegas Bayod Borrás conquista dos medallas de oro en el Mundial de Espumosos de Bruselas: «Uno de los secretos es la zona donde vivimos»

El IES Matarraña celebra 25 años formando profesionales de la hostelería y el turismo

Alumnos y docentes aprovechan las XXI Jornadas Gastronómicas para conmemorar unos estudios que cumplen un siglo convertidos en un referente educativo y profesional

Comentar

El IES Matarraña celebra 25 años formando profesionales de la hostelería y el turismo

Los clubes del territorio suman un nuevo fin de semana sobresaliente: Medallas y destacados resultados para el Matarraña Team, el Club Tragamillas, La Cordada y la A.D. Maestrazgo

La A.D. Maestrazgo suma dos platas autonómicas, La Cordada logra un podio júnior y el Tragamillas añade un título veterano y un bronce en una cita marcada por el protagonismo...

Comentar

Los clubes del territorio suman un nuevo fin de semana sobresaliente: Medallas y destacados resultados para el Matarraña Team, el Club Tragamillas, La Cordada y la A.D. Maestrazgo

Belmonte de San José habilita un parquin con 10 plazas de autocaravana y más de 40 para turismos

El área está equipada con tomas de agua y electricidad, se ubica junto al casco urbano y ya ha recibido a sus primeros visitantes nacionales e internacionales

Comentar

Belmonte de San José habilita un parquin con 10 plazas de autocaravana y más de 40 para turismos

Un estudio de fotografía en un pueblo de 70 habitantes: la apuesta por emprender desde Cuevas de Cañart

Samuel Bernuz defiende que trabajar en el medio rural no le ha supuesto ningún inconveniente y sí ha ganado apoyo y cercanía de los clientes

Comentar

Un estudio de fotografía en un pueblo de 70 habitantes: la apuesta por emprender desde Cuevas de Cañart

El periodismo local reivindica su papel en Teruel : «Necesitamos volver a captar la atención de los jóvenes»

El Grupo de Comunicación La COMARCA participa en una jornada organizada por Unizar en el campus turolense para analizar la labor de los medios de proximidad y su impacto en...

Comentar

El periodismo local reivindica su papel en Teruel : «Necesitamos volver a captar la atención de los jóvenes»
Periódico del Bajo Aragón Histórico