El vecino de Calaceite desaparecido desde el martes regresa voluntariamente a casa

El vecino de Calaceite desaparecido desde el pasado martes ya está en casa con su familia y en buen estado. Antonio R.B. , de 49 años, ha regresado voluntariamente este sábado, según ha confirmado la Guardia Civil de Teruel a este medio.

Para localizarlo se activó un amplio dispositivo de búsqueda con siete patrullas de la Guardia Civil, tres patrullas de seguridad ciudadana y un helicóptero del servicio aéreo con efectivos del Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Huesca.

Por su parte, el entorno más cercano también mostró su preocupación por su estado y a través de un comunicado en la red social Facebook, su mujer hizo un llamamiento para hacer batidas por las localidades de Mazaleón, Maella, Fabara y Nonaspe. Este sábado ha agradecido la colaboración ciudadana en redes. «Ha aparecido vivo y bien, muchas gracias por la ayuda».