Muere un jugador del Fuentes de Ebro en un accidente de tráfico en la N-232

Tragedia en el fútbol aragonés. El futbolista de 23 años Luis Miguel López Andrés ‘Luismi’ falleció en la noche de este jueves, a las 23.00, en un accidente de tráfico cuando regresaba a Zaragoza tras haber entrenado con el C.D. Fuentes. El accidente tuvo lugar por colisión frontal a la altura del kilómetro 214 de la N-232, en las proximidades de la empresa Saica, según confirmó la Guardia Civil. En el lugar del accidente se dio paso alternativo hasta la retirada de los vehículos. Junto al fallecido, en uno de los coches siniestrados viajaba también como copiloto el futbolista Pablo Soláns, que resultó ileso en el accidente.

Detrás del vehículo accidentado también viajaba el segundo entrenador del Fuentes, David Falcón, que asistió al intento de reanimación del joven fallecido. «Terminamos el entrenamiento aproximadamente a las diez de la noche (22.00). Luismi salió con Pablo un par de minutos antes que nosotros. No he presenciado el accidente, pero ha habido más golpes. Yo también tuve que frenar en seco para no chocar con el vehículo que iba delante de mí. Y, a su vez, el que iba detrás, el de Jaime, entrenador de porteros, colisionó con el mío. Cuando hemos llegado, en el intento de reanimación, ha sido un drama. Afortunadamente, a Pablo no le ha pasado nada. Lo de Luismi es una tragedia», se lamentaba a medianoche David Falcón, muy afectado.

Estaba siendo el año del Fuentes, conjunto puntero en la Regional Preferente y aspirante indiscutible al ascenso a la Tercera División con Iván Ballestero como entrenador. Además, el mes pasado se supo ganar a pulso la participación en la Copa del Rey, que le enfrentó a un club de Primera División, como Osasuna. Ahora, la desgracia ha segado la vida de su jugador Luismi López Andrés, un joven futbolista que, tras destacar en el Stadium Casablanca y el Montecarlo, hacía raya en la defensa del Fuentes.