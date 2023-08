Muere un transportista de Andorra de 50 años aplastado por una bala de residuos plásticos de 350 kilos

Carlos, un transportista de 50 años, vecino del municipio turolense de Andorra y que realizaba un porte de residuos para una empresa alcañizana falleció este lunes por la mañana al ser aplastado por una bala de residuos plásticos de 350 kilos cuando una máquina la estaba alzando y se le ha desprendido por causas que aún se desconocen. Según informaron fuentes sindicales, el accidente laboral mortal tuvo lugar en las instalaciones de Residuos Industriales no Peligrosos de Rinza en Torrecilla de Valmadrid (Zaragoza) sobre las 8.30.

Cuando llegó la ambulancia se encontraron ya con este trabajador muerto y no pudieron hacer nada para reanimarle. «A falta de realizar las investigaciones oportunas, todo parece apuntar que la víctima mortal estaba debajo de la trayectoria de la bala de residuos, algo que no está permitido y evidencia que no se ha cumplido con las medidas de prevención que marca la ley. Además, la carga no debía estar suficientemente sujeta», explicó Luis Clarimon, responsable de Seguridad y Salud Laboral de CC. OO.

Desde UGT Aragón, José de las Morenas señaló que «está faltando la necesaria coordinación de actividades entre distintas empresas ya que en operaciones de carga y descarga no tiene porqué intervenir la persona que realiza el transporte, que en este caso ha sido la fallecida». Pendiente de que desde la Inspección aclaren lo ocurrido, y a falta de aclarar la relación laboral del transportista con la empresa alcañizana que realizaba el porte de los residuos, de las Morenas criticó que una vez más se han desatendido las necesarias medidas de prevención.

Por su parte, Azucena Ayuso, afiliada a la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y a la Confederación Sindical internacional (CSI) Zaragoza, recordó que el RD 3/2022 prohíbe a conductores y transportistas de determinados tipos de camiones la carga y descarga de mercancías que corresponden a la empresa destinataria, aunque «en este momento desconocemos si esta normativa es de aplicación en este caso». «Esperamos que el nuevo Gobierno de la Comunidad Autónoma se acuerde de la siniestralidad laboral y asuma como tarea prioritaria evitar y reducir los accidentes laborales en Aragón, dotando estas tareas de recursos humanos y económicos suficientes», aseguró.

20 fallecidos en accidente laboral en un año en Aragón

Por otro lado, José de las Morenas denunció que «van ya 20 fallecidos en accidente laboral en lo que va de año en Aragón», cinco más que el año pasado por estas mismas fechas, y apeló a la necesidad de que empresas y Administración velen más por cuidar la salud de los trabajadores ya que «no hay derecho a que una persona vaya a trabajar cada día y pierda la vida en ello». «Son muchas ya las familias que sufren esta negra estadística», subrayó. De la veintena de muertes, ocho se han producido este «verano fatídico», a lo largo de los meses de julio y agosto.

Este martes 29 de agosto, a las 11.00, CC. OO. llevará a cabo una concentración en denuncia de estos accidentes laborales mortales en la puerta de la sede del sindicato en Zaragoza, ubicada en el Paseo de la Constitución, 12.