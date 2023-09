El mundial de Superbikes logra «gran empuje económico» y lleno en hostelería

Cerca de 3.000 personas entre miembros de los equipos de pilotos SBK y trabajadores de Motorland Aragón llevan desde este lunes envueltos en el desarrollo de su cita deportiva más esperada para este año 2023, el Campeonato del Mundo de Superbikes. En fechas inusuales y con la ausencia del mundial de MotoGP esta temporada debido a la rotación ibérica, el foco internacional está puesto en esta competición, sin duda, una de las citas más prestigiosas del calendario internacional a dos ruedas y que mayor impacto prevé generar en el territorio durante este mes de septiembre.

El evento dio comienzo este jueves con la recepción de pilotos y la firma de autógrafos para los aficionados en la plaza de España de Alcañiz, pero la repercusión de la cita deportiva se lleva notando desde principios de esta semana tras generar un «efecto más que positivo» en el Bajo Aragón y también otras comarcas como el Matarraña o Andorra-Sierra de Arcos. Basta con ver las cifras: en términos de ocupación, los alojamientos turísticos se sitúan al 100% en el área de influencia más directa del circuito (Alcañiz, Valmuel, Puigmoreno y Castelserás), mientras que el porcentaje se sitúa al 90% en los pueblos más distantes de Motorland.

Las estancias de los turistas son largas, «muy similares a las que puede llevar a cabo un cliente de MotoGP», y con una duración media de unos nueves días. Muchas de ellas, además, se realizan de un año para otro.

Además de los profesionales, son muchos los aficionados moteros que llegaron el domingo pasado y se han dejado ver por las carreteras y pueblos del Bajo Aragón mientras aprovechaban para realizar turismo por la zona y conocer el territorio. «Alcaldes de pueblos como Castelserás o Torrecilla ya me preguntaron a principios de esta semana qué es lo que había este fin de semana en Motorland, bien porque habían visto a varios moteros o porque les había llegado que las casas rurales de la comarca estaban ya prácticamente llenas. Supone un beneficio directo para todos», comenta Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz.

Según apuntan desde este mismo sector, existe un porcentaje de ellos-el de los trabajadores-que se quedará en la zona hasta el próximo lunes. «Los alojamientos de muchos de nuestros socios acogen principalmente a empresas y equipos. Muchos mantienen los mismos clientes que en ediciones anteriores, una situación también muy a la par con lo que ocurre en MotoGP», señala Nieves Ballestero, gerente de la Asociación de Empresarios Turísticos del Bajo Aragón.

En cuanto al perfil del cliente en términos generales este es, mayoritariamente, extranjero, con especial presencia de italianos y alemanes, una característica que ha provocado que las empresas del territorio se hayan tenido que adaptar a «unas necesidades muy concretas». «En esto sí que hay una gran diferencia respecto a MotoGP, donde también recibimos a un gran número de aficionados de territorio nacional. Al ser la mayoría extranjeros, algunas de nuestras empresas, por ejemplo, han tenido que adelantar las horas de desayuno y cena o bien doblar turnos de lavandería para atender sus demandas de limpieza», añade Ballestero.

Además, el impacto económico es directo y «muy alentadora», puesto que desde el sector también calculan que, de media, cada uno de estos clientes gastará en el Bajo Aragón entre 200 y 300 euros al día repartidos entre repostaje en gasolineras, compras en comercios y tiendas, alojamiento, restauración y ocio.

Bien es cierto que la sombra de MotoGP es alargada y deja un importante vacío en este 2023 ya que la cita mundialista no viajará hasta Alcañiz por vez primera desde el 2010. Como consecuencia, este año será la primera vez que este Mundial de Superbikes se celebre durante este mes de septiembre. Habitualmente este campeonato, que ya viene teniendo lugar en Motorland Aragón desde el año 2011, siempre se había desarrollado justo después de Semana Santa, entre los meses de abril y mayo. No obstante, por el momento este cambio de fecha no parece que vaya a impedir que este se consolide como uno de los principales atractivos del calendario de Motorland en el territorio. Es más, tanto Ayuntamiento como empresarios ven esta cita como «toda una oportunidad de crecimiento que hay que aprovechar», según apuntó Juan Ciércoles, presidente de CEOE Teruel, así como «una forma de paliar la ausencia de la MotoGP», añadió Celma.

Por lo pronto el evento también conseguirá dinamizar el resto de la actividad cultural en la capital bajoaragonesa. El Ayuntamiento ha programado diversas actividades complementarias durante todo el fin de semana como un espectáculo de motociclismo freestyle y un concierto gratuito a cargo del grupo Marlon.

No obstante, su impacto también «debe ir mucho más allá» y empresarios y responsables políticos consideran que «es importante seguir insistiendo para que este evento no decaiga y deje de realizar ese impacto más que positivo en el territorio». La Comarca del Bajo Aragón, por ejemplo, ya está trabajando para ello. «Estamos ultimando un proyecto de promoción turística que une tambor y motor, dos de nuestras mayores alicientes, y que creo que no dejará indiferente a nadie. Este fin de semana aprovecharemos para dar alguna pista a conocer. Es importante seguir trabajando en esta línea», adelantó José Miguel Celma, presidente de la Comarca del Bajo Aragón.

Piden más impulso al sector del motor

Esta petición para lograr «un mayor empuje» hacia este tipo de eventos deportivos también fue precisamente protagonista ayer, especialmente durante la reunión que varios empresarios alcañizanos mantuvieron en la sede de la Cámara de Comercio de Alcañiz con Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo y también presidente de Motorland en lo que fue su primera visita institucional a la capital bajoaragonesa. El ejecutivo aragonés mantuvo dicho encuentro después de visitar Motorland y haber tenido hasta otras dos reuniones, una con la corporación municipal y otra en la sede comarcal del Bajo Aragón.

Encuentro que tuvo lugar este jueves en la sede de la Cámara de Comercio de Alcañiz entre el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan; el presidente comarcal, José Miguel Celma, empresarios del sector de la hostelería, motor, industria y agricultura y el consejero de Turismo y presidente de Motorland, Manuel Blasco./ C.O.

En concreto, la reunión en la Cámara de Comercio, que se saldó con «buenas sensaciones entre ambas partes», contó con la participación de hasta ocho empresarios provenientes de los sectores de la hostelería, industria, motor y agricultura que pudieron trasladarle al consejero sus principales demandas en torno a varias cuestiones y especialmente en relación al circuito de Motorland.

Entre estas, la principal solicitud que los empresarios le hicieron llegar fue la de «la necesidad de una mayor difusión». «Hay que tener en cuenta de que para la mayoría de ellos esta es una actividad muy importante. Y por ello mismo le han pedido que el deporte de motor que se hace en Motorland durante todo el año se tenga en cuenta y se difunda por todo Aragón. Además, también ha habido quien ha solicitado que esta se difunda mucho más también entre la población, pero todo ello con una visión positiva para mejorar todavía más el circuito», explica Lupe Martínez, responsable de la oficina de la Cámara en Alcañiz, quien mostró su satisfacción ante la visita del consejero y espera que la cita pueda repetirse para «crear más sinergias».

Durante el encuentro, por su parte, el consejero Manuel Blasco quiso mostrar su compromiso para reforzar el apoyo hacia Motorland y Alcañiz, algo a lo que también hizo referencia públicamente durante su visita al Ayuntamiento de la localidad. «Quiero mostrar el apoyo sin fisuras del gobierno a Motorland. Yo creo que necesita un impulso potente, volver a hacer de Alcañiz la Ciudad del Motor de Aragón, que es el nombre con el que nació. Es mi empeño personal y del Gobierno», manifestó. Para lograrlo, especificó Blasco, «lo primero será conseguir una clara implicación de todas las instituciones, pero también de todo tipo de empresarios».