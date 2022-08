Muniesa recupera el servicio de telefonía tras tres días sin conexión

Muniesa ha recuperado en la madrugada de este martes el servicio de telefonía e Internet de la compañía Movistar, que dejaba ya el pasado domingo sin conexión a numerosos vecinos. El problema, según la compañía ha trasladado a los usuarios, estaría en una avería producida por las tormentas de días atrás.

La situación ha supuesto un trastorno importante para el pueblo, que además celebra estos días sus fiestas en honor a San Lorenzo. No obstante, las principales afecciones se han registrado en el Centro de Salud, que no podía recibir llamadas de los pacientes, tanto para consultas telefónicas como para urgencias. «La gente no podía llamar y el Centro de Salud recoge todas las llamadas de los pueblos de alrededor… La gente se sentía indefensa«, denunció José Luis Iranzo, alcalde de Muniesa.

Durante estos días tres días se estableció una solución temporal que pasaba por llamar al 112 y que desde allí derivaran la llamada al teléfono del médico de guardia en Muniesa, que es de otra compañía. A pesar de que la línea ya se ha restablecido desde el propio Centro de Salud trasladan que la conexión continuaba siendo inestable durante la mañana de este miércoles, complicando el correcto desempeño del servicio. Cabe recordar que esta zona básica de Salud incluye 11 municipios, que en total suman en torno a 1.800 vecinos.