Dan negativo las PCR realizadas a los guardias civiles del puesto de Andorra

Las PCR realizadas a los cinco compañeros de los dos guardias civiles de Andorra con coronavirus han dado negativo. De esta forma se da por controlado el covid en el puesto de Andorra ya que los contactos estrechos de los dos positivos están libres de coronavirus.

Cuando fueron conocedores de los dos casos confirmados todos los guardias del puesto de la Villa Minera y sus familias optaron por auto aislarse en la casa cuartel aún sin estar obligados por el protocolo sanitario ya que no eran contactos directos. No obstante, tomaron esta decisión como medida de precaución. Salían para trabajar pero no para realizar otras actividades en su tiempo libre.