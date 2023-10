Nerea Caldú: «decidí ser ingeniera aquí y aunque tenga que ir a ver proyectos a 3 horas de viaje, regreso a mi pueblo»

Nada más terminar la Universidad se volvió a Fuentespalda ¿Tenía ya tan claro que quería volver?

Me fui a estudiar a Barcelona y terminé la ingeniería en 2003 . En 2004 presenté el proyecto precísamente el 11 de marzo, cuando tuvo lugar el terrible atentado. En octubre ya empecé a trabajar en Alcañiz y a los pocos meses abrí mi despacho en Valderrobres. Tenía muy claro que quería vivir y trabajar aquí y los proyectos puedo hacerlos desde aquí. Aunque por trabajo tengo que viajar mucho pero no me importa.

Viaja mucho a Barcelona precisamente por trabajo ¿Nunca se ha planteado volver allí?

No. Lo tenía y lo tengo clarísimo. Prefiero levantarme a las 4 de la madrugada para salir temprano, visitar un proyecto aunque esté a 2 o 3 horas de viaje pero volver a dormir a mi casa. A Fuentespalda. No me plantearía nunca irme a una gran ciudad a pesar de que tengo muchos clientes en entornos urbanos. Me gusta mi entorno y el ritmo de vida que tenemos en el medio rural.

Es empresaria, alcaldesa... y ahora también la vicepresidenta de la comarca del Matarraña ¿Le sobra tiempo?

Soy madre de una niña de 10 años y tenemos, junto a mi hermana que es también ingeniera, un despacho. Nos dedicamos principalmente a instalaciones eléctricas, climatización e instalaciones solares. Por trabajo tengo que viajar mucho y si ya tenía poco tiempo antes, ahora me faltan horas. ¡Es mucho trabajo! Entre el Ayuntamiento, la comarca, el trabajo y mi familia es complicado llevarlo todo. Pero hago lo que puedo y el pueblo, la comarca y el partido han confiado en mi. Estoy además muy agradecida por todo el apoyo que estoy teniendo.

¿De dónde le viene la inquietud para comenzar en política?

Cuando era más joven no tenía esa inquietud. Pero siempre he querido trabajar por mi pueblo, por la gente joven de Fuentespalda y se me fue despertando el interés por la política. Hace unos años por ello ya me propusieron encabezar un proyecto y en 2019 pensé en presentarme a las elecciones. Pero entonces creí que quizá a nivel emocional y personal todavía no era mi momento y finalmente no lo hice. También tengo el referente de mi padre que fue alcalde entre 1991 y 1995 y guardo muy buenos recuerdos de aquellos momentos. Por todo ello, este año, decidí tomar esta vez sí la iniciativa.

¿Le ha dado algún consejo su padre?

Siempre ha dicho que un alcalde tiene que trabajar para todo el pueblo y yo eso lo tengo muy claro. Tanto para los que te han votado como para los que no. A los pocos días de las elecciones hubo gente que incluso me dijo que no me había votado pero eso para mi es irrelevante. Aquí se viene a trabajar por todo un pueblo.

¿Qué aficiones le gusta practicar cuando tiene un momento libre?

Tengo muchas aficiones y poco tiempo, pero me gusta mucho jugar al padel y también voy al gimnasio. Me gusta leer y también estar mucho con mis amigos. También me gusta mucho ir a buscar setas. Cualquier rato libre que tengo también me gusta dedicármelo a mi porque creo que es muy importante que nos dediquemos un poco de tiempo. Me gusta también escaparme a la playa y a zonas montañosas como Andorra. También me gusta viajar, de hecho tras las elecciones me fui con mi madre y mi hija de crucero.

Como una enamorada de Fuentespalda que es usted ¿Qué lugar le gusta más?

En verano es muy típico que vayamos a La Mola. También de noche a ver la lluvia de estrellas y muchos grupos de amigos incluso se suben allí de tertulia porque las vistas son muy bonitas. Tenemos también la Peña del Corb, desde donde se ve todo el valle y los Puertos de Beceite. Tenemos sitios muy bonitos en Fuentespalda.

Creo que esta fuente y este lugar también es muy especial para usted...