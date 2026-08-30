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30 AGO 2026|

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Lo que iba a ser un fin de semana de test en Motorland termina en victoria de Máximo Quiles en Moto3

El piloto murciano se impone en Alcañiz para conquistar su séptima victoria del curso; David Almansa y su compañero de box, Marco Morelli, completan el podio en Motorland

Máximo Quíles vence en Motorland y sale más líder de Moto3. / MotoGP
Máximo Quíles vence en Motorland y sale más líder de Moto3. / MotoGP

Jesús Burgos30 08 2026

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Máximo Quiles no entiende de límites. Ni siquiera una clavícula recién operada ha sido capaz de frenar al piloto murciano, que este domingo volvió a demostrar en Motorland Aragón por qué es el gran dominador del Mundial de Moto3. Quiles se llevó una victoria de campeón en el Gran Premio Michelin de Aragón, la séptima de la temporada, después de imponerse en una intensa pelea a David Almansa. Marco Morelli, compañero de box del vencedor, completó el podio.

El triunfo permite a Quiles dar otro golpe al campeonato. El murciano amplía su ventaja al frente de la clasificación hasta los 97 puntos sobre Álvaro Carpe, en un Mundial en el que prácticamente no ha encontrado rival a lo largo del curso.

Almansa manda en la salida

David Almansa partía desde la pole position, la quinta que consigue esta temporada, y aprovechó la privilegiada posición para salir como un tiro. El piloto manchego se colocó al frente de la carrera desde los primeros metros, con Marco Morelli y Máximo Quiles ocupando las siguientes posiciones.

La salida fue limpia en cabeza, aunque por detrás Nicola Carraro se fue al suelo en la curva cuatro. Mientras Almansa intentaba imponer su ritmo, Quiles no tardó en mostrar que, pese a sus problemas físicos, estaba dispuesto a luchar por la victoria.

El murciano tuvo además que estar atento a Brian Uriarte, que protagonizó una gran remontada en la primera vuelta después de haber arrancado sexto. El cántabro recuperó dos posiciones y se enzarzó en una batalla con Quiles, aunque tenía que completar una long lap penalty por haber rodado demasiado lento en mitad de la trazada.

Quiles, una victoria de campeón

La carrera se convirtió en una batalla a cuatro por el triunfo. Quiles comenzó a imponer su ritmo y a abrir diferencias pese a no encontrarse al cien por cien físicamente. Sus buenos sectores le permitieron situarse al frente y llegar a abrir un margen cercano a las seis décimas sobre sus perseguidores.

Almansa y Carpe mantenían sus opciones gracias a un buen ritmo, mientras Morelli conseguía engancharse a la pelea por las posiciones de podio. Uriarte y Perrone, sin embargo, perdían terreno respecto al grupo delantero.

Quiles terminó haciendo valer su superioridad para conquistar una victoria especialmente significativa. El piloto murciano se lesionó semanas atrás en Silverstone y tuvo que pasar por el quirófano para ser operado de la clavícula. Aun así, regresó a la competición dispuesto a mantener su dominio y volvió a ofrecer una auténtica exhibición de pilotaje.

Séptima victoria del curso y un nuevo golpe al Mundial. Máximo Quiles sale de Motorland todavía más líder y con una ventaja de 97 puntos sobre Álvaro Carpe. Una victoria a lo campeón que vuelve a confirmar por qué el murciano es el hombre a batir en Moto3.

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