La nieve provoca incidencias en las carreteras y suspende rutas escolares y médicas en el territorio

La borrasca Gloria ha entrado de pleno en el territorio. A estas horas, se registran incidencias varias vías del territorio tal y como estaba previsto desde la propia DGT por el temporal de nieve. Está prohibida la circulación de camiones y articulados en ambos sentidos de la carretera N-211, desde Alcorisa hasta Montalbán (kilómetro 210 – 167). Situación idéntica en la N-232 a la altura de Ráfales (kilómetro 106- 77.4) y en la A-1403 en Cuevas de Almudén (kilómetros 0-8).

Por su parte, mayor restricción en otros puntos del Matarraña y Cuencas Mineras, donde se prohíbe la circulación de camiones, articulados y autobuses. Además, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Los tramos de la Red de Carreteras afectados serían la A-1414 a la altura de Monroyo (kilómetro 0- 8) y la A-2042 en Palomar de Arroyos (kilómetro 0-13).

Corte de carreteras y suspensión de rutas en Andorra Sierra de Arcos

En la comarca de Andorra Sierra de Arcos se han suspendido las rutas escolares y también las clases en el Instituto Pablo Serrano y en el colegio Gloria Fuertes. En la Villa Minera continúa nevando desde la madrugado, aunque, por el momento, se puede acceder a la localidad por la N-232 con precaución.

Se han suspendido también las rutas médicas a los pueblos desde el Centro de Salud de Andorra, donde se pasará consulta y se atenderán las urgencias. No obstante, desde el servicio recomiendan no circular si no es estricatamente necesario.

Por el momento, la Guardia Civil ha cerrado la carretera de las minas que une Andorra y Ariño. El mejor acceso a la localidad es por Albalate del Arzobispo, puesto que entre Oliete y Muniesa también se recomienda circular con precaución. En cuanto al estado de las carreteras del resto de los municipios, sí que es obligatorio el uso de cadenas para acceder a los pueblos más altos como Ejulve, Crivillén, Gargallo y Estercuel.

La nieve cubrió Maestrazgo, Cuencas Mineras, la parte alta de Andorra Sierra de Arcos y Matarraña durante las últimas horas del domingo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado la alerta de naranja a roja para este lunes en zonas como el Maestrazgo y Gúdar por intensas nevadas a cualquier cuota y acumulaciones de hasta 40 centímetros en 24 horas. Por el momento, también alerta naranja en el Bajo Aragón que se mantendría hasta las primeras horas del martes para pasar luego a amarilla.