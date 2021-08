Nil Moliner: «Surgen nuevas oportunidades, nuevas formas de expresarte y llegar a la gente»

¿Cómo recibes Alcañiz como destino?

¿y el hecho de cerrar Aragón Sonoro?

¿Es distinto para ti actuar en sitios pequeños?

Siempre nos gusta venir a sitios pequeños para presentar nuestra música y no solo centrarnos en las grandes ciudades, que también es una maravilla. Nos gusta hacer carretera y aprovecharlo. Con muchas ganas…estamos en mitad de la gira, no tenemos vacaciones, y creo que es la primera vez que estamos felices de no tener vacaciones. Estamos disfrutando al máximo en la carretera con todo el equipo.

¿Cómo ha afectado el covid a tus conciertos y a la manera de relacionarte con tu público?

Las cosas están cambiando. La pandemia no te permite hacer firma de discos, tampoco te permite acercarte mucho a la gente. Surgen nuevas oportunidades y nuevas maneras de expresarte y llegar a la gente. Al final es un reto. La gente viene a emocionarse y se emociona. Igual que yo. Antes tenías ese plus de bailar, de tocar o de abrazarte. Ya llegará…, lo estamos disfrutando de otra manera. No es peor ni mejor, es diferente.

¿Qué quieres transmitir con tu música y con tus letras?

Lo que me llega al corazón en este momento. Yo escribo sobre cosas que me pasan, cosas que vivo, que me cuentan, que veo…Al final es un cúmulo de cosas y sentimientos. También cosas cotidianas como ‘Libertad’, que es un viaje en coche. Al final son situaciones, no sabes nunca cuando viene la inspiración y cuando te va a sorprender para escribir una canción. No me fijo en si quiero dar este mensaje o no. Sino escucharme a mí y escribir sobre lo que siento.