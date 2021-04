«No entendemos nada. No potenciar una herramienta como los grupos Leader nos parece un error»

¿Cuál era el objetivo de trasladarse este martes hasta Zaragoza?

En Aragón la propuesta de Agricultura generó mucha incertidumbre y descontento. ¿Cómo se entendió esto desde grupos Leader de España?

¿Qué se saca en claro de este encuentro?

Hemos analizado cómo está la cuestión de los Leader en toda España y es contraria a lo que está haciendo Aragón. Lo que hemos sacado en claro es que no entendemos absolutamente nada. No sé qué subyace de todo esto al no querer apostar por la gente que está en el territorio tratando de dinamizar, sabiendo que es un trabajo arduo. Muchas veces nos dedicamos a la diversificación económica, que en muchos casos es alentar, ayudar a los nuevos pobladores o a la gente para que sea capaz de invertir en otro tipo de cosas, formarles y darles un apoyo económico. Y sacar estos proyectos adelante es difícil en el medio rural. Es a lo que se dedican los grupos y es su valor añadido: ser capaces de hacer un plan estratégico consensuado con la gente del territorio y trabajar por ejes temáticos en la diversificación. Con lo cuál, no entendemos por qué se desaprovecha una herramienta tan valiosa.

Ayer por la tarde tuvimos oportunidad de hablar con el consejero de Agricultura, él dice que ya se ha retirado esa medida. Habla también de un tema de financiación. No conozco el PDR de Aragón, pero no entiendo cómo en toda España se le está dando mucha potencia a esta cuestión y aquí no se quiere hacer.