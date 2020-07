«No estamos concienciados. Si no, no pasaría esto»

“No pedimos a la gente que se aísle del mundo, sino que use la mascarilla y mantenga la distancia porque son las cosas que ahora mismo nos permiten frenar el coronavirus”, explica la coordinadora del Centro de Salud de Alcañiz, Marcela Amestoy. A su lado, la coordinadora de Enfermería, Estefanía Claver, pide por favor que “si has estado en contacto con un positivo y has dado negativo en la prueba PCR igualmente hagas el aislamiento de los 14 días”. Ante la pregunta de si la población esta concienciada ambas tienen la respuesta clara: “No. Si no, no pasaría esto”.

Marcela y Estefanía son la voz de todo el personal del centro sanitario alcañizano que desde el pasado 15 de marzo ha trabajado sin parar. Están preocupadas porque la gente no se ha concienciado de la anterior oleada, ni tampoco ahora que escuchan que los casos están aumentando. Les inquieta que el virus se expanda más rápido porque “no seamos capaces de cumplir con la normativa” y temen que “los mayores vuelvan a enfermar de nuevo”.

Los nuevos contagios comenzaron entre la gente más joven, pero ahora el perfil está cambiando porque “ha habido mucha transmisión entre unos y otros”, señala Estefanía Claver. Les da miedo que las visitas de nietos a abuelos tengan como consecuencia que la gente mayor se infecte. En Alcañiz, cuando se detectaron los primeros positivos hace dos semanas había cuatro focos importantes, ahora ya se han dispersado.

Al realizar el estudio de contactos, el número de positivos va aumentando y, al final, los nuevos casos dejan de tener relación con el foco controlado. En el centro de salud de la capital bajoaragonesa los contagios no están disminuyendo. “Todos los días más o menos nos salen el mismo número de positivos. De esos hay que estudiar y vuelven a salir otros que hay que seguir estudiando”, detalla Marcela Amestoy. Este fin de semana, de hecho, han vuelto a reforzar el personal que realiza los estudios de contacto.

El personal sanitario se prepara para realizar las pruebas PCR./ María Celiméndiz

Si los casos continúan en ascenso puede colapsarse, una vez más, el sistema sanitario. “Si empiezan a empeorar los pacientes, puede haber más gente ingresada. Al haber más gente ingresada, algunos tipos de intervenciones se tendrán que retrasar porque al haber plantas con covid no se podrán juntar con otro tipo de pacientes. Las urgencias se colapsarán y, así, sucesivamente”, explica Claver. Y no solo eso, también llegará un momento en el que los sanitarios “claudicarán” porque todavía no han descansado desde que comenzó la pandemia. O “caerán infectados” y se reducirá la plantilla.

“En la época más importante hemos partido turnos y trabajado de domingo a domingo en el horario que tiene el centro de salud de ocho a tres de la tarde. Entonces ahora estamos un poco más agotados y vuelve a recaer todo esto”, comenta Amestoy. Desde hace dos meses cuentan con una rastreadora más en el equipo y este jueves se incorporó una trabajadora social. Sin embargo, continúan doblando turnos para reforzar las tardes y los fines de semana.

¿Qué hacer si has estado en contacto con un positivo?

El primer paso que debe de seguir una persona que ha estado en contacto con un positivo es llamar al centro de salud que le corresponde. En ese momento, entran en un protocolo. “Se busca el caso original. Vemos si se ha declarado en la encuesta epidemiológica y si no, se hace un rastreo desde Medicina y Enfermería para hacer la asociación de cuánto tiempo ha estado en contacto con el positivo. Luego se le toma una muestra de PCR tenga o no tenga síntomas”, explica Amestoy.

Aunque el resultado sea negativo, se mantiene a la persona aislada los 14 días posteriores al contacto y se le va llamando cada dos o tres días para saber si ha presentado síntomas hasta el día en el que se le da el alta. Si el resultado es positivo, se hace un rastreo de los contactos que ha tenido esa persona en los últimos dos días y se estudian a los contactos directos.

Las sanitarias piden a la población que ante una sospecha de tener el covid o si han estado con alguien que ha dado positivo que “no se junten con nadie, sobre todo, con los abuelos y que contacten con el centro de salud para quitarse las dudas”.

Continúan las consultas normales

El Centro de Salud de Alcañiz continúa atendiendo todas las patologías. La diferencia es que la mayoría de las consultas se realizan por teléfono después que los pacientes hayan pedido cita a través de la web y solo se acude al centro en el caso de que se considere necesario. “Todo lo que son pruebas funcionales se siguen haciendo. Continúan las analíticas de sangre de lunes a viernes, los electros… En caso de pediatría todas las revisiones están retomadas. No se ha cerrado nada”, destaca Claver.

La consulta de Pediatría funciona con normalidad en el centro de salud de Alcañiz./ María Celiméndiz

“Se cita telefónicamente para que no coincida mucha gente en la sala de espera. Está habiendo mucho paciente asintomático y queremos evitar que el coronavirus se trasmita dentro del centro y generemos un foco”, aclara la coordinadora de Enfermería.