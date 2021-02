No habrá descensos en el fútbol regional aragonés para los equipos que se niegan a jugar en la presente campaña

No habrá descensos en el fútbol regional para aquellos equipos que se nieguen a jugar en la presente campaña. Así lo anunció la Federación Aragonesa de Fútbol el pasado martes a través de un comunicado donde también dio a conocer los criterios que regirán el regreso de las competiciones federadas, las cuales se desarrollarán bajo las estrictas medidas sanitarias marcadas por la DGA.

En este sentido, y debido a la situación causada por la pandemia del coronavirus, el organismo federativo acordó que la inscripción de los equipos «sea voluntaria», por lo que la negativa de no competir «no supondrá sanción alguna». De este modo todos los conjuntos «mantendrán la categoría en su competición correspondiente de la próxima temporada 2021-2022» , mientras que los primeros ascenderán de categoría.

En este aspecto, en lo que hace referencia a los seis equipos del territorio encuadrados en la regional preferente, cinco de ellos el Alcañiz C.F., el C.D. Caspe, el Alcorisa , el Albalate y el Maella. han decidido competir. El único que ha decidido no hacerlo ha sido el Andorra. El presidente andorrano, Antonio Donoso, se ha escudado para no jugar, diciendo que «la competición no reúne las condiciones sanitarias y deportivas necesarias».

La continuación de los cierres provinciales en la comunidad aragonesa y la imposibilidad de articular permisos a los jugadores para traspasar dichas fronteras ha llevado a la Federación Aragonesa de Fútbol, tras la petición de algunos clubes, a suspender varios encuentros de la primera jornada de liga en la regional preferente que estaba prevista para este fin de semana. Concretamente, son cinco partidos los que quedan aplazados al primero de abril: uno en el grupo 1º, el Mequinenza – Siétamo; y cuatro del grupo 4º Andorra – Albalate, Cella – Alcañiz, Caspe – Quinto y Alcorisa – Utrillas. En principio , el único partido que se jugará será el que enfrentará al Fuentes ante el Maella.