Alcorisa ha sido una de las seis localidades en las que se ha agotado el crédito disponible del programa Volveremos tras tres días de campaña. El municipio ha terminado tanto el saldo autonómico como el municipal, por lo que los usuarios no pueden seguir acumulando, aunque sí pueden gastar el dinero conseguido.

Desde el 3 de junio, las compras en los comercios aragoneses a través de la plataforma han llegado a los 16 millones de euros. En estas jornadas se han generado 2.246.598 euros, de los que 1,2 millones han sido de saldo municipal y más de un millón de autonómico. En total han sido 126.503 transacciones las que se han realizado por cerca de 60.000 usuarios y 2.860 comercios.

Para la directora general de Pymes, Autónomos, Comercio y Consumo, Carmen Herrarte, los datos demuestran “que la campaña ha sido un éxito con localidades que han marcado un récord de ventas como Tauste que ha recogido gran parte del consumo de Ejea, tras decidir su ayuntamiento no adherirse al programa este año”.

En 2026, el programa Volveremos Aragón ha continuado ampliando su alcance llegando a un total de 72 municipios aragoneses, 50 localidades más que en la primera edición de hace dos años. De todas ellas, 58 han sido las que han participado en la primera campaña del año.

Con las cifras alcanzadas, Volveremos se ha consolidado como la principal herramienta de dinamización del comercio local y de apoyo al consumo de proximidad en Aragón. En 2026 se han incorporado cuatro localidades del Bajo Aragón Histórico: Arens de Lledó, Mazaleón, Montalbán y Utrillas. Asimsismo, se han unido Albarracín, Ariza, Biescas, Calamocha, Calatorao, Daroca, Formiche Alto, Laspuña, Lécera, Monreal del Campo, Mora de Rubielos y Urriés.