Actualizado 16:58

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

10 JUN 2026|

Actualizado 16:58

Casi el 95% de los alumnos de bachillerato supera con éxito los exámenes de la PAU

El porcentaje de aprobados es del 95,15%; en Teruel , el 94,85% en Zaragoza; y en Huesca, el 93,76%. Los estudiantes podrán solicitar admisión en las titulaciones de grado que oferta la Universidad de Zaragoza desde el 11 al 29 de junio

Alumnos en el primer día de la PAU en Alcañiz./ S.F.
Alumnos en el primer día de la PAU en Alcañiz./ S.F.

La COMARCA10 06 2026

Comentar

ActualidadEducaciónSociedad

El 94,91% de los 6348 alumnos de Bachillerato que se han presentado a la convocatoria de junio de la Fase Obligatoria de las pruebas de Prueba de Acceso a la Universidad en Aragón ha aprobado los exámenes. El dato no incluye a los estudiantes inscritos exclusivamente en la fase voluntaria de la prueba para subir nota. Por provincias, en Zaragoza el porcentaje de aprobados ha sido el 95,15%; en Teruel , el 94,85%; y en Huesca, el 93,76%.

Los estudiantes podrán consultar sus resultados a partir de este martes accediendo a la papeleta con las calificaciones obtenidas en la dirección web de la https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/pau/resul.

Esta papeleta tendrá carácter provisional durante el plazo establecido para solicitar revisión o, en su caso, hasta la publicación de los resultados de la segunda corrección. Quienes no soliciten revisión, podrán acceder a la papeleta definitiva a partir del 16 de junio, en la misma dirección web; el resto de estudiantes obtendrán la papeleta definitiva tras la publicación de los resultados de la segunda corrección.

Las fechas para formalizar las solicitudes de revisión serán del 11 al 15 de junio y las calificaciones de la misma se harán públicas el 23 de junio. Estas solicitudes podrán ser cursadas por internet, desde la misma dirección web. El procedimiento de revisión de calificaciones puede conllevar que la nota final baje, se mantenga o suba respecto a la calificación inicial. Una vez presentada la solicitud de revisión en tiempo y forma, tendrá carácter irrevocable, no pudiendo ejercer desistimiento o renuncia a la misma, ya sea total o parcial.

Los ejercicios sobre los que se solicite revisión serán corregidos por un profesor o profesora especialista diferente al que realizó la primera corrección, que llevará a cabo una revisión inicial para comprobar que todas las cuestiones han sido evaluadas y que no existen errores materiales o aritméticos. Si procede, se rectificará la calificación, que no podrá ser inferior a la otorgada en la primera corrección.

Tras esta, se procederá a una segunda corrección completa del ejercicio. La calificación final del ejercicio será la media aritmética entre la calificación otorgada tras la primera corrección o, en su caso, la rectificada, y la calificación otorgada en la segunda corrección. En el supuesto de que exista una diferencia de dos o más puntos entre estas dos calificaciones, dos personas distintas a las anteriores efectuarán de oficio una tercera corrección. La calificación final será la consensuada por estas dos personas.

Admisión y matrícula

Los estudiantes podrán solicitar admisión en las titulaciones de grado que oferta la Universidad de Zaragoza desde el 11 al 29 de junio. El 8 de julio se publicarán los resultados de admisión y se darán a conocer las notas de corte que corresponden a cada titulación. Cada solicitante recibirá una carta personalizada en la que se le comunicará si ha resultado admitido y en qué grado, así como si se encuentra en alguna lista de espera, junto a unas indicaciones para efectuar su matrícula. Asimismo, podrá consultar su situación de admisión a través de internet con las credenciales personales facilitadas por la Universidad.

Los estudiantes admitidos podrán formalizar su matrícula a través de internet del 9 al 14 de julio.
Cuando finalice la matrícula, los centros que tengan plazas vacantes harán sucesivos llamamientos a las personas integrantes de las listas de espera cuya resolución se publicará en el Tablón Oficial Electrónico. Cada llamamiento hay que confirmar que se quiere permanecer en las listas de espera a fin de participar en el llamamiento posterior. Este curso, como novedad, se han incluido dos llamamientos en el mes de julio.

Para confirmar la permanencia en las listas de espera, el estudiantado deberá acceder en las fechas indicadas a: www.unizar.es -> Secretaría virtual -> Admisión a estudios de Grado -> Resultados de admisión/ Permanencia en las listas de espera, y activar la opción de 'permanencia en listas de espera'.

Realizada la confirmación de permanencia en listas, se generará un resguardo para el estudiante, que continuará en listas hasta el siguiente llamamiento, donde deberá repetir el proceso. En caso de que no lo haga, se entenderá que no tiene interés en permanecer en nuestras listas y desaparecerá de las mismas definitivamente perdiendo su puesto en todas ellas. Los llamamientos personales se prolongarán hasta el 30 de octubre, plazo en el que finaliza el proceso de admisión.

NOTICIAS RELACIONADAS


Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Crisis en el PAR tras el fichaje de Izquierdo: El partido decidirá en septiembre si desaparece o no

Izquierdo ha asegurado ante los dirigentes de Teruel que su intención es mantener la independencia e ilusionar a sus militantes. El Partido Popular da por zanjada la crisis y Azcón...

Comentar

Crisis en el PAR tras el fichaje de Izquierdo: El partido decidirá en septiembre si desaparece o no

Aragón invierte más de 575 millones de euros en el futuro del medio rural a través del PEPAC

La iniciativa busca crear empleo, fomentar la incorporación de jóvenes y mujeres al campo, y asentar población en el medio rural

Comentar

Aragón invierte más de 575 millones de euros en el futuro del medio rural a través del PEPAC

El PSOE denuncia la falta de agentes forestales para la campaña contra incendios en Aragón

Advierten de que este año se jubila el 22 % de la plantilla actual, que alcanza los 360 efectivos. El partido ha trasladado su queja en la Comisión de Medio...

Comentar

El PSOE denuncia la falta de agentes forestales para la campaña contra incendios en Aragón

Andorra se planta en Zaragoza para exigir soluciones tras el recorte del Nudo Mudéjar: «No podemos esperar tres años más»

El Ayuntamiento, agentes sociales y empresarios se concentrarán en las puertas de las Cortes de Aragón para pedir que se cumpla con el empleo prometido para la zona

Comentar

Andorra se planta en Zaragoza para exigir soluciones tras el recorte del Nudo Mudéjar: «No podemos esperar tres años más»

Un año más de Campeonato, cuatro como la única reserva y 12 millones de euros: Así es el acuerdo para conservar MotoGP en Motorland Aragón

El acuerdo suscrito por DGA y Dorna garantiza una cita fija y mantiene al trazado alcañizano vinculado al Mundial hasta 2031. Ezpeleta muestra su apoyo al trazado y asegura que...

5

Un año más de Campeonato, cuatro como la única reserva y 12 millones de euros: Así es el acuerdo para conservar MotoGP en Motorland Aragón

DPT destinará un millón de euros para rehabilitar viviendas en pueblos y alquilarlas a bajos precios

La institución provincial abre dos convocatorias de ayudas dirigidas a ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes

Comentar

DPT destinará un millón de euros para rehabilitar viviendas en pueblos y alquilarlas a bajos precios
Periódico del Bajo Aragón Histórico