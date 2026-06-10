Casi el 95% de los alumnos de bachillerato supera con éxito los exámenes de la PAU

El 94,91% de los 6348 alumnos de Bachillerato que se han presentado a la convocatoria de junio de la Fase Obligatoria de las pruebas de Prueba de Acceso a la Universidad en Aragón ha aprobado los exámenes. El dato no incluye a los estudiantes inscritos exclusivamente en la fase voluntaria de la prueba para subir nota. Por provincias, en Zaragoza el porcentaje de aprobados ha sido el 95,15%; en Teruel , el 94,85%; y en Huesca, el 93,76%.

Los estudiantes podrán consultar sus resultados a partir de este martes accediendo a la papeleta con las calificaciones obtenidas en la dirección web de la https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/pau/resul.

Esta papeleta tendrá carácter provisional durante el plazo establecido para solicitar revisión o, en su caso, hasta la publicación de los resultados de la segunda corrección. Quienes no soliciten revisión, podrán acceder a la papeleta definitiva a partir del 16 de junio, en la misma dirección web; el resto de estudiantes obtendrán la papeleta definitiva tras la publicación de los resultados de la segunda corrección.

Las fechas para formalizar las solicitudes de revisión serán del 11 al 15 de junio y las calificaciones de la misma se harán públicas el 23 de junio. Estas solicitudes podrán ser cursadas por internet, desde la misma dirección web. El procedimiento de revisión de calificaciones puede conllevar que la nota final baje, se mantenga o suba respecto a la calificación inicial. Una vez presentada la solicitud de revisión en tiempo y forma, tendrá carácter irrevocable, no pudiendo ejercer desistimiento o renuncia a la misma, ya sea total o parcial.

Los ejercicios sobre los que se solicite revisión serán corregidos por un profesor o profesora especialista diferente al que realizó la primera corrección, que llevará a cabo una revisión inicial para comprobar que todas las cuestiones han sido evaluadas y que no existen errores materiales o aritméticos. Si procede, se rectificará la calificación, que no podrá ser inferior a la otorgada en la primera corrección.

Tras esta, se procederá a una segunda corrección completa del ejercicio. La calificación final del ejercicio será la media aritmética entre la calificación otorgada tras la primera corrección o, en su caso, la rectificada, y la calificación otorgada en la segunda corrección. En el supuesto de que exista una diferencia de dos o más puntos entre estas dos calificaciones, dos personas distintas a las anteriores efectuarán de oficio una tercera corrección. La calificación final será la consensuada por estas dos personas.

Admisión y matrícula

Los estudiantes podrán solicitar admisión en las titulaciones de grado que oferta la Universidad de Zaragoza desde el 11 al 29 de junio. El 8 de julio se publicarán los resultados de admisión y se darán a conocer las notas de corte que corresponden a cada titulación. Cada solicitante recibirá una carta personalizada en la que se le comunicará si ha resultado admitido y en qué grado, así como si se encuentra en alguna lista de espera, junto a unas indicaciones para efectuar su matrícula. Asimismo, podrá consultar su situación de admisión a través de internet con las credenciales personales facilitadas por la Universidad.

Los estudiantes admitidos podrán formalizar su matrícula a través de internet del 9 al 14 de julio.

Cuando finalice la matrícula, los centros que tengan plazas vacantes harán sucesivos llamamientos a las personas integrantes de las listas de espera cuya resolución se publicará en el Tablón Oficial Electrónico. Cada llamamiento hay que confirmar que se quiere permanecer en las listas de espera a fin de participar en el llamamiento posterior. Este curso, como novedad, se han incluido dos llamamientos en el mes de julio.

Para confirmar la permanencia en las listas de espera, el estudiantado deberá acceder en las fechas indicadas a: www.unizar.es -> Secretaría virtual -> Admisión a estudios de Grado -> Resultados de admisión/ Permanencia en las listas de espera, y activar la opción de 'permanencia en listas de espera'.

Realizada la confirmación de permanencia en listas, se generará un resguardo para el estudiante, que continuará en listas hasta el siguiente llamamiento, donde deberá repetir el proceso. En caso de que no lo haga, se entenderá que no tiene interés en permanecer en nuestras listas y desaparecerá de las mismas definitivamente perdiendo su puesto en todas ellas. Los llamamientos personales se prolongarán hasta el 30 de octubre, plazo en el que finaliza el proceso de admisión.



