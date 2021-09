Carlos Reyero, director de Forestalia: «No hemos venido a avasallar a nadie, no todo es dinero»

¿Cuál será el impacto económico de los proyectos que ustedes proponen para la provincia de Teruel?

Hay un hecho fundamental que tenemos que poner en perspectiva. En Teruel el PIB provincial son 3.000 millones de euros. Si extrapolamos eso al proyecto que nosotros siempre hemos llamado ‘Teruel’, que contempla 3.000 megavatios, tenemos una inversión de 3.000 millones de euros. Prácticamente lo mismo que el PIB anual de toda la provincia. Esa inversión se tiene que completar, tal y como marque el Ministerio, pero con un máximo de 3 años. Me parece un dato que habla por si solo y que dice a las claras del impacto que tendrá en la provincia. Es una cifra desmesurada y que indudablemente va a tener impacto.

¿En qué medida Forestalia va a contribuir a fomentar proyectos de desarrollo local? ¿Qué proyectos podrán desarrollar los ayuntamientos?

Lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Dentro de esta inversión se contempla un centro de capacitación para poder trabajar en estos proyectos en secciones como control, seguimiento, supervisión de explotación e indudablemente están los trabajos directos. Al margen de eso, hay muchos aspectos que ya no dependen directamente de Forestalia. Pero insisto, va a haber un incremento tan importante de los tributos locales para cada municipio en el que exista una explotación o sea atravesado por una línea. Van a poder tener unos recursos importantísimos para invertir muchas veces en fines sociales. Son en muchos casos localidades con poca población, y que verán su presupuesto multiplicado. Por ello actuaciones que no puedan llevar a cabo actualmente por falta de presupuesto, las van a poder realizar porque se va a pulverizar la cifra que anteriormente manejaban. Hay unos efectos directos en ingresos, en tributación y en los ingresos de muchos propietarios.

¿Cómo es su relación con las administraciones?, ¿es más fluida con el Ministerio, con DGA?

Nuestras relaciones son satisfactorias. La frecuencia de las interacciones forzosamente es mayor con DGA porque estamos aquí instalados y la mayor parte de los proyectos son de tramitación autonómica. Pero con el Ministerio tenemos reuniones. No voy a decir que periódicas, pero sí que cada vez que les hemos pedido una reunión, la hemos tenido.

¿Qué opina del debate que hay sobre las renovables en la provincia de Teruel?, ¿cree hay sobredimensionamiento y burbuja?

No es justo hablar de macroproyectos. Cuando muchas veces leemos o escuchamos este término, la realidad es que no es correcto. Estamos hablando de muchos proyectos y cada uno tiene su tramitación y sus circunstancias. Algunos estarán entrelazados. Pero al final estamos hablando de 3.000 megavatios en 60 proyectos diferentes. No es una unidad. Uno tendrá una tramitación y una dificultad y otro tendrá unas circunstancias diferentes. Creo que somos un poco víctimas todos de ese espejismo que hay detrás de esos 3.000 megavatios pero cada proyecto tendrá su tramitación.

Aunque el foco ahora está en el proyecto de otra empresa, hasta ahora todos los municipios del Matarraña que se han pronunciado han manifestado su rechazo a acoger proyectos eólicos. ¿Retirarán sus propuestas si así se lo piden los ayuntamientos?

La respuesta no puede ser un sí o un no. Lo que sí podemos asegurar es, como hemos hecho siempre, es que hay una liturgia, un proceso que empieza con la medición del recurso -viento o radiación solar-, disponibilidad de terrenos, disposición de los propietarios de los terrenos y de los vecinos y que hay una tramitación favorable administrativa y medioambiental. Tras ese proceso se valora si todas las variables son resolubles o si se condena el proyecto. Si hay una viabilidad y, quiero subrayar esto, existe una rentabilidad conjunta, económica y social, el proyecto se hará ¿Que no? No se hará. Evidentemente si un habitante prefiere ver un horizonte limpio, como lo vieron sus tatarabuelos y no quiere ver una torre de un generador, pues será su elección. Si esa persona convence a la sociedad que la colocación de esa torre es un perjuicio pues no se hará. La humanidad siempre ha tenido que elegir. No todo es dinero y la rentabilidad tiene que ser conjunta. económica y social. Nuestra intención no es avasallar a nadie si no respetar.

¿Por qué se han fijado en el Matarraña y en el Maestrazgo?

No son el mismo caso. Sé que el Matarraña luce una bandera de carácter ecológico y medioambiental muy significativo en un escalón muy alto. El Maestrazgo lo tiene de otra manera. Tienen un valor turístico y patrimonial enorme pero la sensibilidad es diferente. Por eso nosotros en el Matarraña tenemos muy poca promoción y no es ni en el corazón de ese territorio, es en los aledaños. Si se pueden hacer se harán y si no, no se harán. Si hay unos inconvenientes muy importantes pues no se harán en el Matarraña.

Si Capital Energy no hubiese proyectado instalaciones eólicas en el Matarraña, ¿Forestalia habría presentado proyectos?

Sí. Nuestra decisión es totalmente independiente de la de la otra empresa. Hubiésemos hecho la misma propuesta que hemos hecho.

¿En qué estado están los proyectos del Matarraña?

Están pendientes de salir a información pública. Pensamos que no se retrasará mucho su salida pero no te puedo confirmar cuándo saldrán.

¿Temen que pueda haber una fractura social en los pueblos?

Espero que no. Nuestro mayor esfuerzo precisamente ha sido consensuar con los pueblos del Maestrazgo nuestras propuestas y establecer un mecanismo de socialización de los beneficios y no concentrarlos en un municipio o un propietario. Se ha hecho un enorme trabajo previo y ello ha derivado en una situación mucho menos polémica que la que pueda haber en el Matarraña. Todas las opciones son muy respetables. Quien ponga por encima una preferencia estética a una económica está en su derecho. A todos nos gusta que funcionen nuestros electrodomésticos, pero es muy respetable quien lo vea de otra manera.

Se habla de que hay un fondo danés detrás de la promoción de los parques eólicos...

Eso no es así. El modelo de negocio de Forestalia está presente en toda la cadena de creación de valor. Somos promotores, desarrolladores pero también propietario y desarrollador de las instalaciones. Lo que no tenemos es toda la capacidad para completar todos los volúmenes económicos de los que estamos hablando. Nosotros podemos enajenar una parte de los megavatios que tengo. Con esa enajenación consigo los recursos que necesito para promover otra parte de la cartera. No es que detrás esté un fondo danés. Es que yo tengo un acuerdo con ese fondo, como lo puedo tener con cualquier otro. A partir de ahí nosotros y ellos nos quedamos con los megavatios que hayamos pactado. Gracias a esto todo megavatio que proponemos tenemos la garantía de que se va a llevar a cabo. En todo momento. En todo caso creo que existen pocos países en el mundo con la rigurosidad y el compromiso medioambiental que tiene Dinamarca. La propia naturaleza de los fondos tienen que ser de una moralidad intachable y los megavatios cuyos propietarios puedan ser estas empresas danesas van a ser de una gestión intachable. Pero la interlocución durante la promoción e instalación del parque va a ser nuestra.

En los últimos días el debate sobre la línea de Muy Alta Tensión Jiloca-Begués ha llegado al Senado y ha tenido una amplia contestación.

La idea de la línea nace de una visión de sentido común. Para poder emprender una explotación de renovables tengo que tener recurso. Pero necesito además territorio y poca población para que haya una menor afección. Tenemos Cataluña, como una gran consumidora, y con carencia de renovables. Allí hay poco recurso. Tenemos viento en el Ebro y en el Ampurdán. Es un territorio con mucho regadío y fértil, por lo que la fotovoltaica tendría problemas en el mismo caso. Y tenemos además mucha población y muy dispersa ¿Sería posible una implantación similar de renovables en Cataluña? Evidentemente no. En Aragón tenemos un recurso enorme, especialmente en el valle del Ebro, tenemos sol y tenemos un gran territorio con poca población y muy concentrada. Es de sentido común. Si tenemos una zona con mucho recurso y otra con gran capacidad de consumo lo suyo es completar los vasos comunicantes. Sabemos que es una línea medioambientalmente compleja y que además al pasar por dos comunidades su tramitación salta al Ministerio, por lo que el proceso siempre es más complejo que si lo fuese en las respectivas comunidades. Si todo sale adelante habrá proyecto y si no pues cerraremos el cuaderno. Pero insisto. El proyecto tiene mucho sentido.

¿No es un hándicap la orografía tan quebrada y serrana de estas comarcas respecto a otras del llano?

Evidentemente. Pero las mejores localizaciones ya están ocupadas. Vuelvo a la rentabilidad conjunta, económica y social. Si tenemos el recurso suficiente, con un impacto positivo sobre el territorio y una rentabilidad. Hay además muchas variables. El viento no es de la misma calidad en todos los lugares. Sé que el Maestrazgo es una zona muy compleja, pero en todo lo que estamos estudiando estamos por encima de los umbrales. Lo ideal serían zonas altas, llanas y con viento, pero es que esas zonas ya están ocupadas. Pero si tras 2 años de estudio determinas que con un determinado modelo de aerogenerador cumples estos requisitos, pues es totalmente viable.

¿En qué estado se encuentra el proyecto de construcción de una planta de pellets en Andorra? ¿Eso se podría traducir en una planta de generación de electricidad similar a la ya existente en León?

El proyecto sigue vivo. No descarto en absoluto la generación de energía, pero en cuanto a los pellets, va a haber novedades y noticias muy pronto, tal y como confirmó nuestro presidente. Aunque esas noticias se darán a conocer pronto, en estos momentos todavía no puedo adelantar nada. Pero el interés y el proyecto sigue vivo.

¿Forestalia concurrirá a los 1.000 megavatios de la central térmica que saldrán a concurso?

La intención es que sí, pero dependerá de cómo sea la subasta.

¿Puede avanzarnos algún otro proyecto en la cuenca minera?

Pensamos que el gobierno debe de tener una sensibilidad especial con la cuenca minera pero no sabemos de qué manera lo harán las instituciones. Evidentemente veremos de qué manera podemos impulsar algún proyecto.

¿Va a optar Forestalia por los fondos europeos para renovables?

Forestalia apostó por renunciar, en su día, a todo tipo de subvenciones y por eso tenemos el modelo de desarrollo que tenemos. No tendría mucho sentido ese planteamiento mientras nosotros hemos renunciado a subvenciones y el Ministerio subasta megavatios para eólica y solar. Otra cosa es que haya otras producciones que sin subvención no sean posibles como la generación de biomasa.

¿Piensa que Forestalia jugará un papel importante en el desarrollo de Aragón?