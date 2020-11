«No se va a parar hasta que se cumplan las exigencias de los vecinos de Cuencas Mineras»

Cuencas Mineras volvió a manifestarse este fin de semana para reclamar que la Oficina de la Seguridad Social de Montalbán recupere el cien por cien de sus servicios. Lo hizo en este caso en coche, en un recorrido por parte de los pueblos de la comarca para visibilizar el descontento general de la población con esta situación.

Unos 150 días después de que cerrara, la oficina del CAISS está ahora abierta tan un solo día a la semana con un funcionario, que se desplaza desde otras localidades para poder prestar atención al público en Montalbán. Esta realidad dista mucho de la de antes del cierre, algo que vecinos y representantes municipales y comarcales lamentan. «Lo que estamos pidiendo es que se cubra la plaza definitivamente y que se pueda abrir la oficina cinco días a la semana. Antes teníamos tres funcionarios y ahora hay solo una persona que además se desplaza desde Teruel, Alcañiz o Calamocha, cada día una diferente, viene aquí y ya está«, explicó Carlos Sánchez, alcalde de Montalbán.

Esta es la principal reivindicación de Cuencas Mineras, que ve de cerca la merma de un servicio que consideran esencial. Es por eso que decidieron volver a movilizarse una vez más. Esta vez lo hicieron en vehículo, en un recorrido por algunos de los pueblos a los que esta oficina de la Seguridad Social da cobertura. «Salimos desde Montalbán, fuimos por Castel de Cabra, Palomar, Escucha, Utrillas, Martín del Río y luego, de vuelta en Montalbán, leímos un manifiesto. Nos acompañaron los dos senadores de Teruel Existe, vino el presidente de la Comarca, alcaldes, concejales y también vecinos del pueblo», relató Sánchez. En total, la caravana reivindicativa aglutinó a más de 70 vehículos, que dejaron claro de nuevo que el territorio no está dispuesto a reblar.

Advierten, además, que esta lucha todavía no ha terminado. «No se va a parar. No se va a parar hasta que se cumplan las exigencias que piden los vecinos de la comarca. Lo que no queremos es que se pierdan servicios públicos, sea en Montalbán, en Utrillas, en Escucha o donde sea. Todos juntos tenemos que reivindicar aquellos servicios que consideramos prioritarios», concluyó Sánchez.