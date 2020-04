Noa Nuez: «Tocar el piano para mis vecinos nos sirve para hacer piña»

¿Cómo surge la idea de llevar a cabo esta iniciativa?

¿De qué manera realizas los microconciertos?

¿Cuándo fue tu primera actuación?

¿Lo llevas haciendo desde entonces todos los días?

No he dejado de hacerlo ningún día, también durante la Semana Santa. Mi objetivo es seguir haciéndolo hasta que finalice el confinamiento. Además me sirve de entretenimiento.