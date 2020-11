Una noche con la Policía Local de Alcañiz tras el toque de queda

Han pasado unas tres semanas desde la implantación del toque de queda nocturno impuesto por el Gobierno de Aragón. Una etapa más en estos casi 9 meses de pandemia. Ahora la vida en las calles continua durante el día y se estanca en las noches, que quedan desiertas entre las 23.00 y las 06.00.

Un confinamiento parcial que la gran mayoría de los alcañizanos ha sabido respetar, tal como explica Pedro Obón, jefe de la Policía Local de Alcañiz. «Es una medida estricta para la prevención de la pandemia. El tener que estar en nuestros domicilios ya lo experimentamos en la pasada ocasión, la gente está respondiendo bastante bien afortunadamente y nos está ayudando«, ha matizado.

La COMARCA ha podido acompañar a una de las patrullas de la Policía Local, que desde la instauración de la medida hace un seguimiento diario del cumplimiento del toque de queda. Desde el volante, el jefe de la Policía, indica que apenas se han registrado incidentes por el incumplimiento de esta medida, aunque sí se han dado casos aislados. «El pasado fin de semana se levantó un acta a una persona joven que estaba deambulando por la calle Alejandre. Dijo que venía del domicilio de su abuela, pero resulta que ese domicilio era de su madre, con lo cual se le desmontó la coartada y reconoció que venía de un piso en donde habían estado de fiesta», explica Obón. Las consecuencias por este tipo de comportamientos pueden acarrear una multa de 600 euros. «Enseguida se le levantó un acta denuncia que es remitida al departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, que es el que hace la sanción firme», puntualiza.

Aunque se trata de sanciones bastante caras económicamente, la finalidad última no es la denuncia. «Nosotros intentamos educar, no nos gusta sancionar». Es por ello que desde la Policía de Alcañiz, insisten una vez más en la responsabilidad individual. «Es necesario que la gente comprenda que no se trata de multas y de denuncias, se trata de la salud de todos».

Aunque se ha cumplido el confinamiento nocturno, no se puede decir lo mismo del uso obligatorio de la mascarilla. En Alcañiz se han levantado unas 40 actas desde que empezó la pandemia. «Siempre hay gente que se salta la norma y cuando ve a la policía se sube la mascarilla con el animo de que no se le denuncie….», lamenta.

Indican además que las fuerzas de seguridad están en permanente movimiento y atentos a todos los cambios que la evolución de la pandemia provoca en las normativa, tanto desde el Gobierno de Aragón como desde el Gobierno Central. «En cuanto tenemos conocimiento de ellas montamos a los operativos para poder llevar a cabo nuestra labor», explica.