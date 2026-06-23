Nolasco asegura que desbloqueará la ampliación de la residencia de mayores de Andorra terminada en agosto de 2023, pero no concreta las fechas

Más de un centenar de personas están en la lista de espera para acceder a la residencia municipal de mayores Los Jardines de Andorra. Las instalaciones cuentan con 31 plazas en activo y una segunda fase de ampliación en la que ya se han construido 19 habitaciones más para personas que no pueden valerse por si mismas. Las obras de estos espacios concluyeron en agosto de 2023 y desde entonces están a la espera de recibir el permiso burocrático del IASS para poder abrir sus puertas. Mediante la ampliación, esta residencia pasará a disponer de 50 plazas, siendo 3 de ellas plazas de enfermería, y otras 6 plazas diurnas

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha visitado este martes las instalaciones para anunciar que su intención es que el trámite se acelere y que las nuevas habitaciones puedan ser ocupadas “lo antes posible”. El consejero de Vox no ha querido hablar de fechas y no tampoco ha ofrecido un plazo completo con el que poder trabajar.

Durante la visita, ha estado acompañado por una parte importante del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón y también de representantes del Ayuntamiento, entre ellos, el alcalde del municipio, el socialista Rafa Guía.

Nolasco ha defendido que ampliar las plazas en residencias para mayores es “una prioridad de la conserjería” y ha añadido que es “injusto que todas están instalaciones estén terminadas y haya gente esperando para entrar”. Desde el Consistorio reconocen que el escenario ideal sería que la apertura fuera “mañana mismo”, pero que agradecen el compromiso del líder de Vox.

Guía por su parte, ha puntualizado que la visita de Nolasco llega “tras una conversación informal” entre ambos en la que le planteó la problemática a la que se enfrentan. En este sentido, ha explicado que la ampliación se terminó en agosto de 2023 y que la primera inspección por parte del IASS llegó 8 meses después en abril de 2024. “Nos pidieron unas reformas que hubo que licitar y que se quedaron desiertas tres veces”, ha lamentado. La inspección que debía ser definitiva se llevó a cabo el 11 de marzo de este año y desde entonces se espera la aprobación. “Se nos dijo verbalmente que había alguna recomendación de mejora pero que podríamos abrir provisionalmente, aunque hubiera que hacer alguna corrección”, ha puntualizado Guía

Unas instalaciones de alto nivel

Desde el Ayuntamiento defienden que se trata de unas instalaciones de muy alto nivel y que añaden 19 habitaciones con varias zonas comunes con salones, zonas de televisión y comedores donde los mayores pueden socializar y recibir las visitas de sus familiares.

La residencia pública abrió sus puertas en 2019, entonces el proyecto se planteó en tres fases, de las cuales esta ampliación sería la segunda. La tercera, se corresponde con una zona más en la que se plantea la construcción de varios pequeños apartamentos para parejas o personas que sean independientes. Desde el Ayuntamiento reconocen que aun no se está trabajando en la puesta en marcha de esta tercera fase debido a los grandes retrasos en la segunda. Hablan de “un proyecto a largo plazo” en el que todavía no se contemplan plazos o costes.

Un encuentro con los usuarios

Además de visitar las nuevas instalaciones, Nolasco y el resto de diputados han conocido también alguno de los talleres cognitivos en los que participan los usuarios de la residencia. Antes de terminar la visita, varios usuarios se han encontrado con el vicepresidente y le han reclamado mejoras también en la parte más antigua. “Esto fue antes la escuela a la que nosotros asistimos y le tenemos mucho cariño, queremos que este adecentado, tal como nosotros teníamos nuestras casas”, ha apuntado uno de los portavoces de los residentes

Visita de Nolasco a las nuevas instalaciones de la residencia de Andorra./ M.M.R