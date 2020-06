Los nueve ingresados en el «centro limpio» de Caspe continuarán haciendo cuarentena 14 días

Los nueve temporeros que dieron positivo en coronavirus y que ingresaron en el «centro limpio» de Caspe este jueves deberán permanecer en cuarentena durante 14 días al dar negativo en la prueba de Inmunoglobulina G (Ig G). Este examen se ha llevado a cabo por el Centro de Salud de Caspe para saber si tienen anticuerpos, lo que significaría que ya han pasado la enfermedad y que no hay peligro de que contagien a otras personas. Al no ser el caso, no pueden volver a sus domicilios donde convivían con gente que ha dado anteriormente negativo en el virus.

Además, la Dirección General de Salud Pública ha detectado en las últimas 24 horas 31 nuevos casos de coronavirus en Aragón (26 de ellos asintomáticos), la mayoría en Huesca. Los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos y, de momento, 15 se corresponden ya con el Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera, y 5 con la comarca de Bajo Aragón-Caspe. De este modo, la comarca caspolina suma 49 casos hasta el momento.

Desde que se detectó el primer positivo se han estudiado todos los contactos de las personas con coronavirus y a todos ellos se les ha realizado la prueba PCR desde el Centro de Salud de Caspe. Este test se complementa con una prueba serológica para contar con una «fotografía más real» de cada caso. Así se puede saber con seguridad si una persona tiene el coronavirus, ya lo ha pasado o si está libre del virus.

Desde este jueves la labor del Centro de Salud se ha visto reforzada con la incorporación de dos enfermeros que van a ejercer el papel de «rastreadoras» de los casos sospechosos y todos sus contactos.

Cuatro comarcas en Fase 2

La comarca del Bajo Aragón-Caspe retrocedió como las otras tres oscenses el martes a la fase 2 al constatarse 6 positivos con prueba PCR a los que se sumaron el miércoles otras 15 nuevas notificaciones. Después se sumaron el jueves 9 y el viernes 20 más, y el sábado 5. Se está a la espera de los resultados de las pruebas realizadas a 15 personas sospechosas por lo que en los próximos días el convento (que tiene una capacidad de 22 residentes) podría albergar a más personas de ambas localidades.

«Creo que hemos tenido una actuación rápida. Ha sido una actuación pertinente para la que hemos contado con la colaboración tanto de las comarcas, alcaldes y, desde luego, de los servicios sanitarios de todos centros de salud de las zonas», apuntó el miércoles la consejera de Sanidad, Sira Repollés. La caspolina realizó su primera visita oficial a su localidad natal para conocer y agradecer de primera mano el trabajo del Centro de Salud y las instituciones. Antes que en la Ciudad del Compromiso estuvo en los centros de salud de las otras tres comarcas afectadas: Fraga, Binéfar y Monzón.