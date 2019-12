Nuevo acuerdo entre los partidos minoritarios para crear un grupo distinto al Mixto

A la tercera podría ir la vencida. Los grupos políticos minoritarios en el Congreso, entre ellos Teruel Existe, han registrado en la Mesa de la Cámara Baja el Grupo Parlamentario Plural en el que habrá 17 diputados. Serán los ocho de Junts per Catalunya (pese a que uno de ellos, Jaume Alonso Cuevillas, aún no ha tomado posesión); los tres de la coalición Más País-Equo-Compromís; los dos de la coalición CC-NC, y los representantes de BNG, PRC y Teruel Existe (uno por cada uno). No obstante, tendrán que esperar al lunes para saber si finalmente la Mesa da el visto bueno a este grupo. La pasada semana, la Cámara rechazó el grupo, en el que no estaban los catalanes.

Su portavoz titular será la cabeza de lista de Junts, Laura Borràs, como formación mayoritaria, y tendrá como adjunto a Néstor Rego, del BNG. Eso sí, los cargos irán rotando mensualmente porque en la práctica el grupo funcionará como otro Mixto.

En el Grupo Mixto se quedarían los dos diputados de la CUP, que declinaron participar en estas negociaciones, así como los dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el de Foro Asturias, que al haberse presentado a las elecciones en coalición con el PP no contaban con el visto bueno de los letrados para crear un grupo paralelo.