El número de bajas en la Policía Local de Alcañiz asciende a siete y el Ayuntamiento lamenta que los agentes rechazan hacer horas extra

El conflicto entre el Ayuntamiento de Alcañiz y la Policía Local de Alcañiz continúa abierto. Eduardo Orrios, concejal de Seguridad Ciudadana, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para aclarar la situación que atraviesan los agentes. Defiende que, a principios de año, el consistorio decidió limitar las horas extraordinarias que pueden realizar los funcionarios del Ayuntamiento y que en una reunión con los representantes del cuerpo se decidió que en el caso de la Policía Local estas se reservaran para eventos puntuales o situaciones de necesidad.

Aunque según Orrios desde el cuerpo se atendió la petición del equipo de Gobierno, la realidad es que, desde mayo, los agentes han rehusado la posibilidad de reforzar los servicios en eventos como el Mundial de Superbike, el Aragón Sonoro o el eclipse. En este sentido, recuerdan que los turnos de los agentes se distribuyen de tal manera que trabajan 8 horas —de mañana, tarde o noche— durante siete días, con siete días más de descanso.

A todo ello se suma que un nuevo agente está de baja médica, elevando el número de agentes indispuestos a siete. Además, en la plantilla, de 25 agentes, hay dos con segunda actividad sin destino, es decir, una situación administrativa en la que el agente no desempeña un puesto de trabajo operativo o específico en el cuerpo.

La seguridad, garantizada para los vecinos

Aunque la situación se ha agravado con una nueva baja, desde el Ayuntamiento aseguran que la seguridad está garantizada porque en caso de falta de agentes —como ya ocurrió los días 15 y 16 de agosto— las llamadas que se puedan recibir se desvían a la Guardia Civil. Orrios defiende que la Guardia Civil está alertada de la situación y que en todo momento ha mostrado su entera disposición.

Desde el Consistorio reivindican que su predisposición al diálogo con los agentes es máxima y aseguran que se han elaborado protocolos de actuación en caso de que un turno quede solo con dos agentes, con uno o incluso con ninguno. Se trabaja además en un reglamento de policía con el que optimizar recursos.

Una plantilla que crece

De la misma forma, el Ayuntamiento defiende que la plantilla de Policía Local ha ido creciendo a lo largo de la legislatura «todo lo que ha permitido la ley». Así, aunque la relación de puestos de trabajo contempla como objetivo a largo plazo contar con 40 agentes, el número óptimo es 34 efectivos.

Desde el inicio de la legislatura, en 2024 se sumó un agente; en 2025 se incorporaron tres agentes y hubo dos ascensos por promoción interna; este 2026 ya se ha incorporado un agente, se espera la llegada de otros dos antes de final de año y se trabaja en cubrir una plaza de subinspector; y la previsión en 2027 es poder cubrir tres plazas más.

Preocupación ante MotoGP

El conflicto entre el cuerpo y el Ayuntamiento llega apenas una semana antes de la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP, uno de los eventos con más afluencia de público que acoge Alcañiz durante el año. Aunque la previsión es «la misma que se hace todos los años», mientras no se resuelvan las bajas durante la próxima semana, el consistorio sigue sin saber cuántos efectivos habrá disponibles.

Cabe destacar que, en este caso, debido a la relevancia del evento y con resolución de alcaldía mediante, todos los agentes que no estén de baja médica tendrán turnos a los que acudir. Por ello, desde el Ayuntamiento esperan contar «con el máximo número de agentes disponibles». En este sentido, el dispositivo contempla turnos de 12 horas calificados en el convenio como «horas especiales» y que haya disponibles dos patrullas durante la tarde y tres por la noche. Aun así, recuerdan que el grueso del dispositivo «depende de la Guardia Civil» y de nuevo que la seguridad «está garantizada». «Veremos cuántos agentes hay disponibles y con ellos nos organizaremos; de momento no tenemos una bola de cristal para poder ver el futuro y no sirve de nada preocuparse», ha reconocido Orrios.

Contradicciones en el comunicado del sindicato

De la misma forma, el Ayuntamiento considera que el comunicado que el sindicato difundió este viernes «incurre en contradicciones». «Nos dicen que las bajas están motivadas por el agotamiento y la sobrecarga, pero los agentes trabajan su turno, descansan otra semana y no están dispuestos a reforzar el servicio cuando hace falta», ha lamentado Orrios.

«Nosotros no somos quiénes para poder evaluar las bajas médicas porque no somos médicos, pero teniendo en cuenta que estando compañeros de baja o con permisos de paternidad nadie ha querido reforzar el servicio, no creo que puedan alegar sobrecarga o agotamiento», ha explicado el concejal.

Acusaciones contra el concejal de Personal

En la rueda de prensa celebrada este viernes también ha estado presente el concejal de Personal, Jesús Gan, para responder a las acusaciones vertidas por CSIF en su comunicado. Ante la crítica que el sindicato emite contra el edil asegurando que era el encargado médico del centro sanitario en el que se realizan las evaluaciones anuales de los agentes, Gan ha asegurado que se trata «de una mentira muy grave».

Defiende que desde 2023 trabaja en prevención en una empresa privada y que fue al acceder a su puesto actual como concejal al inicio de la legislatura cuando renunció a ser el encargado de la evaluación del cuerpo, quedando estas funciones asignadas a otro compañero. A esto se añade también que en mayo de 2026 terminó el contrato por el cual su empresa se encargaba de estas labores y que ahora es otra entidad diferente —con la que no tiene vinculación— la que realiza estas evaluaciones.

Gan lamenta que «hay mala fe» en los comentarios que el sindicato ha realizado y sostiene que se trata de una acusación a su vida «personal». Por todo ello, el edil ha anunciado que esta misma mañana se ha enviado un burofax para exigir al sindicato una corrección en su comunicado.