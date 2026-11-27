Cada mañana, en los pinos que rodean Mas de Bunyol, los buitres leonados iban tomando posiciones. Abajo, José Ramón Moragrega aparecía con una carretilla cargada de restos del matadero. Desde los ventanales del observatorio, los visitantes podían seguir el descenso de las aves y ver cómo se disputaban el alimento a pocos metros. Esa escena, que durante más de dos décadas pudo presenciar el público en las afueras de Valderrobres, se vio por última vez en una visita el fin de semana del 7 y 8 de noviembre, según anunció el propio observatorio en Facebook.

"Queremos dar las gracias de corazón a todos los visitantes que habéis venido hasta aquí durante todo este tiempo", escribieron los responsables en su despedida. En el mensaje agradecieron también el apoyo de quienes ayudaron a sostener un proyecto que Moragrega, conocido como Buitreman, impulsó junto a Loli Carrasco. Cuando empezaron a recibir público en 2005, llevaban ya quince años trabajando para que las aves acudieran al comedero.

De la marina mercante al muladar

La afición de Moragrega venía de su infancia en Beceite. De niño se acercaba a ver cómo los buitres bajaban a comer cerca del pueblo. De adulto pasó quince años en la marina mercante y, durante aquella etapa, siguió leyendo sobre las carroñeras y su relación con las personas. A su regreso al Matarraña adquirió Mas de Bunyol y puso en marcha una granja de conejos. En 1990 empezó a llevar restos del matadero municipal a un rincón de la finca para alimentar a los buitres.

Durante los primeros años, las aves esperaban a que se retirara para acercarse a la comida. Los primeros grupos eran de diez o veinte ejemplares. Con el tiempo, centenares de buitres llegaron a congregarse a la misma hora, y la carretilla se convirtió en la imagen más reconocible de la actividad. Aun acostumbradas a su presencia, las aves podían levantar el vuelo de golpe ante un ruido o un movimiento brusco, según explicó el propio Moragrega en una entrevista de las decenas que hizo.

El conocido 'buitreman' en una de las actividades más atractivas para aquellos que visitaban el Observatorio / LC.

La autorización para instalar el comedero llegó en mayo de 2000. Cinco años después comenzaron las visitas. La antigua masía rehabilitada albergó el observatorio y ofreció también alojamiento. El Ministerio de Agricultura recogió la iniciativa en su manual de buenas prácticas en turismo rural por combinar la recuperación de la masía con la observación de fauna, la educación ambiental y la fotografía de naturaleza.

La visita empezaba antes de que aparecieran los buitres. Moragrega citaba a los grupos en el polígono industrial de Valderrobres y los guiaba hasta el entorno de la finca. El último tramo se hacía a pie por un sendero oculto para evitar que las aves vieran llegar a la gente. El observatorio recomendaba vestir de oscuro, pedía silencio y prohibía el uso del flash. Carrasco se ocupaba de atender las visitas, una labor que el propio Moragrega consideraba imprescindible para que el proyecto funcionara.

El salto a National Geographic

En abril de 2015, Rob Williams y el fotógrafo Charlie Hamilton James pasaron varios días en Mas de Bunyol para documentar la llegada de las aves al comedero. En marzo de 2016, la edición española de National Geographic publicó 'Un destello de esperanza', donde recogió la labor de Moragrega y el valor del observatorio para la conservación y la educación ambiental. De un periodista de la revista salió también el apodo de Buitreman.

La actividad dependía de los ingresos de las visitas y de las donaciones, según explicaron sus promotores en la web del observatorio. Esa dependencia se hizo especialmente visible en 2020, cuando el parón turístico de la pandemia llevó a Mas de Bunyol a pedir apoyo para mantener el proyecto. Todavía en septiembre de 2026, 'El Viajero de El País' incluía el avistamiento entre sus propuestas para recorrer el Matarraña y describía cómo, tras los leonados, llegaban los alimoches para aprovechar lo que quedaba en el comedero.

Con las visitas ya cerradas, los responsables anunciaron que mantendrán Facebook activo para publicar fotografías y vídeos inéditos de los últimos meses. El comunicado dejó sin precisar las razones de la decisión y el futuro del muladar, donde Moragrega empezó a llevar alimento en 1990, mucho antes de que hubiera un observatorio.