El Ayuntamiento de Torre de Arcas ha completado dos actuaciones de mejora en instalaciones municipales gracias a una inversión de 25.656,51 euros procedentes del Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación Provincial de Teruel correspondiente a 2026. Los trabajos se han centrado en la rehabilitación de la casa consistorial, con especial atención a los problemas de humedades y aislamiento, y en el acondicionamiento de una dependencia del pabellón municipal para ampliar sus posibilidades de uso.

El alcalde de la localidad, Luis Lasmarías, ha explicado que ambas intervenciones respondían a necesidades pendientes desde hacía tiempo y que el Ayuntamiento ha conseguido ajustar los proyectos a la financiación disponible. «Justito, justito, pero hemos podido llegar a hacer las dos obras», ha señalado el primer edil, quien ha destacado la importancia de estas ayudas para uno de los municipios más pequeños del Matarraña.

La intervención ha permitido recuperar parte de la piedra original / Ayto. Torre de Arcas

Rehabilitación del Ayuntamiento y recuperación de la piedra

La intervención en la casa consistorial ha supuesto una inversión de 11.997,79 euros y ha permitido mejorar las condiciones de trabajo del personal municipal. El edificio, de cierta antigüedad, presentaba importantes deficiencias de aislamiento y problemas de humedades procedentes de la planta inferior, donde se encuentran las antiguas dependencias de la cárcel y los muros de piedra.

Los trabajos han incluido actuaciones tanto en el interior como en la fachada, con la instalación de aislamiento y la rehabilitación del salón de plenos, la alcaldía y las dependencias administrativas. El objetivo ha sido eliminar las humedades y conseguir unas instalaciones más confortables y adecuadas para el desarrollo de la actividad municipal.

Además, la intervención ha permitido recuperar parte de la piedra original del edificio, anteriormente cubierta por el revestimiento de la fachada. Una actuación con la que el Consistorio pretende poner en valor la arquitectura tradicional del municipio y conservar sus elementos patrimoniales.

Un nuevo espacio para celebraciones en el pabellón

La segunda actuación, dotada con aproximadamente 13.658 euros, se ha desarrollado en el pabellón municipal, donde existían dependencias que permanecían sin terminar. El Ayuntamiento ha acondicionado uno de estos espacios mediante la instalación de una barra de servicio, iluminación y equipamiento eléctrico, además de ejecutar mejoras en los desagües para solucionar problemas de filtraciones.

La finalidad es disponer de una zona auxiliar que pueda utilizarse durante celebraciones, fiestas y actividades municipales. El alcalde ha señalado que esta dependencia resultará especialmente útil cuando las condiciones meteorológicas obliguen a trasladar al interior del pabellón actuaciones musicales u otros actos programados al aire libre durante las fiestas patronales.

No obstante, el Consistorio todavía contempla nuevas intervenciones para completar las instalaciones. Entre ellas figura la mejora de las canalizaciones y la sustitución de determinados elementos que permiten la entrada de luz natural. Para abordar estos trabajos, el Ayuntamiento ha solicitado financiación al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). A más largo plazo, el equipo de gobierno también estudia aprovechar otra dependencia pendiente de acondicionar para habilitar un gimnasio municipal. «La idea que plantea el Ayuntamiento es poder realizar un gimnasio y terminar de complementar el pabellón para ofrecer un servicio más al municipio», ha explicado Lasmarías.