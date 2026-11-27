Motorland Aragón no volverá a ver competir a Marc Márquez. El piloto de Cervera ha anunciado este viernes su retirada del Mundial de MotoGP, apenas unos días después de conquistar su décimo título mundial. El Gran Premio de Valencia, última cita del calendario de 2026, será también la última carrera profesional de uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo, que mantiene una vinculación especial con el trazado alcañizano.

La noticia se ha dado a conocer durante los primeros compases del fin de semana en el circuito Ricardo Tormo, donde el box de Ducati se ha llenado de carteles de despedida y muestras de cariño hacia el piloto catalán. “Es oficial. Marc Márquez ha decidido retirarse de MotoGP y el GP de Valencia de 2026 será el final de su carrera deportiva como piloto profesional con el Ducati Lenovo”, ha anunciado la fábrica italiana a través de un comunicado.

La decisión supone un adiós especialmente significativo para Motorland Aragón, escenario de algunos de los grandes momentos de su trayectoria deportiva. El Gran Premio de Aragón del pasado mes de agosto fue, sin saberlo entonces, la última oportunidad para los aficionados de disfrutar del '93' sobre el asfalto del Bajo Aragón.

Motorland, un circuito especial para Márquez

Pocos circuitos han tenido tanto protagonismo en la trayectoria deportiva del piloto de Cervera como Motorland Aragón. El trazado alcañizano, uno de los que mejor se ha adaptado históricamente a sus características de pilotaje, ha sido testigo de sus años de dominio en la categoría reina, pero también de su resurgir tras las lesiones que estuvieron cerca de poner fin a su carrera.

Uno de los momentos más especiales de esa relación se produjo en septiembre de 2024, cuando Márquez volvió a ganar una carrera de MotoGP después de 1.043 días sin hacerlo. Lo consiguió en Alcañiz, a los mandos de la Ducati del equipo Gresini, poniendo fin a una larga travesía marcada por las operaciones y las dificultades físicas.

El circuito aragonés también ha formado parte del camino hacia su décima corona mundial, conquistada esta temporada después de protagonizar una remontada de 102 puntos. Una gesta que le ha permitido despedirse del campeonato en lo más alto y que convierte su última visita a Alcañiz en un capítulo más de su extensa historia con el trazado bajoaragonés.

Un adiós que marcará el GP de Aragón de 2027

La retirada del catalán supondrá también la ausencia de uno de los grandes reclamos del Gran Premio de Aragón, cuya próxima edición se celebrará del 17 al 19 de septiembre de 2027. Durante años, miles de aficionados han acudido a Motorland para arropar al piloto de Cervera, convirtiendo el dorsal 93 en elemento habitual de las gradas del circuito.

Márquez se despedirá este domingo después de 19 temporadas en el Mundial de Motociclismo, con diez títulos mundiales, ocho de ellos en la categoría reina, 106 victorias, 134 podios y 78 poles. Su decisión supone, además, renunciar a los dos años de contrato que todavía le vinculaban al equipo oficial de Ducati. Además, el aficionado no podrá disfrutar de ese nuevo tándem que iba a formar con Pedro Acosta.

El próximo mes de septiembre, el Mundial de MotoGP regresará a Alcañiz, pero lo hará sin uno de los grandes protagonistas de la historia de Motorland. El circuito que vio renacer a Marc Márquez en 2024 tendrá que acostumbrarse ahora a la ausencia de uno de sus pilotos más emblemáticos.

Las lesiones y el miedo, detrás de su retirada

Visiblemente emocionado y arropado por los pilotos de la parrilla de MotoGP, Marc Márquez ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación en el circuito Ricardo Tormo de Cheste para explicar los motivos de su retirada. El de Cervera ha confesado que las secuelas de las lesiones sufridas a lo largo de su trayectoria han sido determinantes a la hora de tomar una decisión que, según ha desvelado, adoptó durante el Gran Premio de Japón, en Motegi, y que hasta esta semana únicamente conocía su hermano Álex.

“Empiezo a sentir el miedo, no a las motos en sí, sino a las lesiones, que me han afectado a la vida profesional pero todavía no a la personal”, ha reconocido el diez veces campeón del mundo, que también ha revelado haber sufrido nuevos episodios de visión doble durante esta última temporada. “Todo el mundo sabe mi situación y por lo que he pasado. Estaba sufriendo, pero los resultados lo escondían”, ha añadido. El piloto ha reivindicado su espíritu luchador, aunque ha reconocido que su "mente ha dicho basta" y que ha llegado el momento de escuchar a su cuerpo.

Pese a tener contrato con Ducati hasta 2028, el piloto catalán ha explicado que su intención inicial era continuar otros dos años en el Mundial, pero que ha decidido priorizar su salud por encima de la posibilidad de seguir ampliando su palmarés. “Me siento rápido, competitivo, pero el riesgo ya no compensa. Podría ganar otro título, sí, pero ¿lo necesito?”, ha reflexionado durante su comparecencia.

El de Cervera, que ha asegurado sentirse más “orgulloso del Marc persona” que de su figura como deportista, ha reconocido que le gustaría ser recordado como un “piloto entregado a la causa”. “MotoGP siempre será parte de mi vida”, ha afirmado, dejando claro que seguirá vinculado al campeonato. Márquez pondrá este domingo el punto final a su trayectoria deportiva en Valencia, una despedida que Motorland Aragón, escenario de algunos de los momentos más significativos de su carrera, ya no podrá vivir sobre el asfalto.