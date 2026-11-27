Un total de 15.094 empresas podrán participar en las elecciones para la renovación del Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel, convocadas por Orden del Departamento de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, como Administración Tutelante de las Cámaras aragonesas y que ha sido publicada en el Boletín Oficial de Aragón del 27 de noviembre.

A partir del 30 de noviembre y hasta el día 15 de diciembre, permanecerá abierto el plazo para presentar candidaturas para cubrir los 14 Vocales electos representantes de las empresas inscritas en el Censo empresarial de la Provincia de Teruel. A ellos se añadirán dos Vocales, designados a propuesta de las

organizaciones empresariales y cuatro Vocales más procedentes de las empresas con mayor aportación voluntaria a la Cámara, para conformar un Pleno de 20 miembros, que regirán los destinos de la Corporación durante los próximos cuatro años.

Las candidaturas se deberán presentar en la Secretaría de la Cámara de Comercio en Teruel y en la Delegación para el Bajo Aragón en Alcañiz y el mismo plazo se abre para la solicitud del voto por correo para aquellos electores que no puedan realizar su voto de forma presencial.

Para garantizar la transparencia y objetividad de los procesos electorales se constituye una Junta Electoral Provincial, que está integrada por dos representantes de los electores, designados mediante sorteo público y dos personas designadas por el Gobierno de Aragón, tal y como aparece publicado en la indicada Orden.

La normativa y toda la información sobre las elecciones está a disposición de los interesados en la página web de la Cámara, www.camarateruel.com y en la Secretaría General de la Corporación, en el teléfono 978 618191 y el correo nuriaros@camarateruel.com.