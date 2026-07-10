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10 JUL 2026|

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La OCA de Muniesa se queda sin veterinaria hasta el 31 de julio por vacaciones y la DGA no pone sustituto

La profesional sanitaria trabajaba todos los días de 8.00 a 15.00 en una plaza que se cubrió en marzo. La vacante del administrativo, jubilado desde octubre de 2024, continúa desierta

Cartel en el que se indica que no habrá veterinaria. / R.B
Cartel en el que se indica que no habrá veterinaria. / R.B

Alba ZuritaLa COMARCA10 07 2026

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ActualidadAgricultura y GanaderíaMundo Rural

La OCA de Muniesa solo abre desde el 6 hasta el 31 de julio dos días a la semana y sin los servicios de la veterinaria ni los del administrativo. La profesional sanitaria, cuya plaza se cubrió en marzo, trabajaba todos los días de 8.00 a 15.00, y la DGA, organismo del que depende, no ha puesto sustituto para cubrir sus vacaciones correspondientes. Por su parte, la plaza del administrativo jubilado desde octubre de 2024 sigue desierta. Actualmente, la Oficina Comarcal Agraria (OCA) cuenta solo con un Ingeniero Técnico Agrícola (ITA) que acude los martes y los jueves desde Teruel (anteriormente todos los días de la semana).

La OCA ya estuvo más de 100 días cerrada por completo y un año paralizada por falta de personal. Lo que provocó una gran contestación social y la recogida de más de 600 firmas. Durante este tiempo, agricultores y ganaderos también se movilizaron para reclamar que se ocuparan las plazas de la oficina agrícola comarcal. Consideraban que, además de cubrirlas todas, era imprescindible «potenciar una estabilización del personal, permitiendo que se asienten en su puesto y conozcan el territorio para poder desarrollar su trabajo y facilitar así el de los agricultores».

Teruel Existe denuncia "las carencias de personal"

Ante esta problemática, el concejal de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Muniesa, Raúl Blasco, ha denunciado a través de un comunicado "que ya son 650 días sin que la Oficina Comarcal Agroambiental (OCA) de la localidad cuente con personal administrativo". A ello, explica, se suma que este mes de julio la persona que ocupa la plaza de veterinario está de vacaciones y no se le han puesto sustituto. Y "para redondear la precariedad de personal. El técnico agrícola que antes acudía todos los días, desde hace meses se le ha recortado un 60% su presencia. El anterior consejero de Agricultura, Javier Rincón, nos dijo que se estaba trabajando el tema poco a poco, pero esto ya es el colmo”, ha afirmado.

El joven, también agricultor y ganadero, considera que esta situación “insostenible" está dejando sin servicio "no solo al municipio, sino a diez pueblos más que dependen de esta oficina". Este medio se ha puesto en contacto con la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón pero no ha obtenido respuesta.

Cabe recalcar, que la Oficina Comarcal Agroambiental (OCA) de Muniesa presta servicio a once municipios: Alcaine, Anadón, Blesa, Cortes de Aragón, La Hoz de la Vieja, Huesa del Común, Josa, Maicas, Muniesa, Obón y Plou. Recuerdan que la falta de personal conlleva "retrasos en la atención a los usuarios, derivación de
trámites a oficinas comarcales de otros municipios, una menor capacidad de respuesta técnica ante
emergencias o campañas y el impedimento de realización de trámites administrativos".

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