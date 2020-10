La oficina de la Seguridad Social de Montalbán reabrirá pero únicamente dará servicio los miércoles

Indignación por parte de vecinos y agentes sociales en Montalbán tras conocer que la oficina de la Seguridad Social recuperará el servicio presencial únicamente los miércoles, tal como ha informado Delegación del Gobierno en Aragón mediante un comunicado. Denuncian que después de meses cerrada al público por falta del personal, la recuperación del servicio presencial en la oficina sufre un recorte significativo, ya que antes estaba abierta de lunes a viernes en horario de mañana y ahora se reduce a solo un día a la semana. «Nos parece que es una falta de respeto. Esta oficina atendía a entre 15.000 y 20.000 personas de toda la comarca y comarcas vecinas durante toda la semana. No sé en qué se basan para tomar esta decisión», ha lamentado Antonio Jiménez, secretario comarcal de Comisiones Obreras de Andorra.

La atención se prestará todos los miércoles laborables, comenzando el próximo 4 de noviembre. En el caso de que una semana cuente con miércoles festivo, el servicio se prestaría en martes o jueves. Además, en caso de que fuera necesario, el Instituto Nacional de Servicios Sociales «valorará la posibilidad de que el servicio se preste más días a la semana», tal como se indica en el escrito. «Es un recorte del servicio, no querríamos ganar pero tampoco perder, sino quedarnos como estábamos antes porque lo necesitamos de verdad. Esperemos que recapaciten y que la oficina esté abierta de lunes a viernes», ha recalcado Jiménez.

Los agentes sociales continuarán con las reivindicaciones para conseguir el reestablecimiento del servicio con el que contaba la comarca anteriormente. De hecho, en la mañana de este miércoles ya se ha colocado una pancarta reivindicativa en la carretera de la localidad. «Además vamos a continuar con todas las acciones que sean necesarias próximamente. Si nos recortan más servicios ya no hará falta ningún plan de despoblación porque los pueblos van a quedar abandonados».

Aismismo piden a los órganos competentes que se comprendan las condiciones que sufren los habitantes en el medio rural, para los cuales es esencial el servicio. «No entienden que tenemos una población muy envejecida, que no podemos pedir citas telemáticamente, que tenemos más de 100 km para llegar a las oficinas más cercanas o que ahora en invierno no podemos salir de la comarca muchas veces por el estado de la carretera», incidió Jiménez. Alegan además que contar con el servicio presencial toda la semana supondría menos desplazamientos fuera de la comarca, un aspecto importante teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria. «Haríamos nuestras gestiones en la comarca no tendríamos que desplazarnos», señaló.

Desde Delegación indican que el INSS no ha dejado de prestar servicio en ningún momento, puesto que la atención presencial, en estos momentos restringida por la pandemia, se combina en todo el territorio con una atención telefónica y telemática «de calidad», habiéndose reforzado la atención telefónica y simplificado la atención telemática mediante la creación de un buzón que permite trámites sin necesidad de identificación electrónica para quienes pudiera suponerles una barrera.

Desde la finalización del estado de alarma en el mes de junio, la atención se presta en todas las oficinas mediante cita previa para los servicios de solicitud de pensiones, solicitud de otras prestaciones o expedición de certificado digital o cl@ve permanente. También existe la posibilidad de realizar las gestiones a través de la Sede Electrónica www.seg-social.es.