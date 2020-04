Ofrecen dinamismo y empuje empresarial para superar la crisis a través de una ‘mastermind’ desde el Matarraña

Cooperación, creatividad e ideas frescas para establecer sinergias entre un sector empresarial que tiene ganas de ponerse en marcha cuanto antes. Esta es la filosofía de la Mastermind promovida por el empresario matarrañense, Javier Árias, gerente de Matarraña Aventura y la asesora de salud Cristina Ribera, de Cretas. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por ambos jóvenes matarrañenses que arrancó el 18 de abril. La mastermind es una comunidad de emprendedores online que surge con el principal objetivo del crecimiento personal y profesional promover y contrastar las ideas e inquietudes que tiene cada uno de los empresarios con el fin último de ayudarse entre un sector empresarial que, en la mayoría de los casos, se encuentra actualmente en total estado de hibernación. Tanto Arias como Ribera, pese a su juventud, cuentan ya con una década de experiencia laboral. En el caso de Ribera, la situación de confinamiento le ha sobrevenido en Andorra La Vella desde donde lleva a cabo online su actividad laboral.

Javier Arias es uno de los impulsores de esta mastermind.

El perfil del empresario participante es diverso. La idea surgió después de que Javier, desde el Matarraña y Cristina, desde Andorra la Vella, mantuviesen durante varios años reuniones presenciales y online para tratar temas como la cooperación entre empresas, la diversificación de clientes y el márqueting online. Debido a esta situación de confinamiento en la que la actividad de ambos, especialmente de la empresa de turismo activo, están paralizadas, decidieron ofrecer estas reuniones a todo tipo de empresarios y emprendedores que deseasen participar y encajasen, a grandes rasgos, en el perfil. Las Mastermind están abiertas a un máximo de 4 participantes, además de los impulsores de la misma. La primera de ellas tuvo lugar la semana pasada y la próxima está prevista el sábado 2 de mayo. «Intentamos contarles nuestra experiencia y siempre les decimos que la motivación suele ir decreciendo con el tiempo, por eso es importante mantener un objetivo. Además de marcarles pautas nos unen las inquietudes que todos los emprendedores tenemos», explica Javier Arias promotor junto a Cristina de esta iniciativa e impulsor y titular de Matarraña Aventura. Los interesados en participar pueden hacerlo enviando un correo a rilom.cris@gmail.com

Además de aportar su experiencia a todos aquellos que inician el camino del emprendimiento, otro de los principales objetivos es establecer futuras sinergias, así como poder establecer relaciones de colaboración y colaboración . Algo que ya es habitual en el sector turístico y agroalimentario del territorio. «Creo que entre nosotros no debemos vernos en la mayoría de los casos como competencia, si no ir todos a una y colaborar porque todos tenemos algo que aportar y siempre he creído que es positivo tanto para el empresario como para el cliente», añadió Arias. Cómo moverse a través de las redes sociales, cómo invertir los recursos ya ganados, cómo organizar la vida de un emprendedor, colaboración con otras empresas, cómo hablarle a un cliente y la estrategia de marqueting son solo algunos de los asuntos que trata en esta mastermind. Entre los primeros participantes se encuentran emprendedores de Teruel y de Andorra La Vella. El perfil de estos primeros participantes es muy diverso. Desde diseñadores informáticos y de páginas web, a carpinteros, asesores de salud. «Nos quedan aún dos plazas para la próxima mastermind. Nuestra intención es continuar y crear una comunidad de emprendedores», añadió Arias.

Cristina Ribera es health couch.

Ribera comenzó hace 10 años entrenando físicamente a niños y niñas y pocos años después, con 18 años, empezó con adultos a organizar todo tipo de actividades y entrenos físicos. A los 23 años cambia su residencia a Londres y allí le surge una oportunidad para ser health couch a través de un instituto de Nueva York. Desde entonces desarrolla, como autónoma, además de clases presenciales ofrece asesoramiento físico y de nutrición online. Por su parte Javier Arias fue uno de los primeros que se estableció como empresario de turismo activo en el Matarraña y puso en marcha la primera scape room de la provincia de Teruel, concretamente en Cretas, en unos proyectos que no han dejado de crecer en los últimos años. Empezó la actividad antes incluso de cumplir los 18 años. En cuanto al futuro, y como empresario turístico, comparte con otros empresarios turísticos del territorio la «cruda» realidad que sobrevendrá en los próximos meses. Sin embargo, añadió, están en constante comunicación con hosteleros y empresarios para reforzar el sector en cuanto acabe la crisis.