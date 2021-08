La primera ola de calor comenzará a dejarse notar con mayor contundencia durante la jornada del jueves. Pese a que en las últimas horas las temperaturas han subido de forma más que notable, será durante las próximas horas y jornadas cuando los valores máximos toquen techo y las mínimas sean tropicales en buena parte del Bajo Aragón Histórico. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo -el máximo previsto- por temperaturas que pueden alcanzar los 43ºC en toda la ribera del Ebro en la que se encuentra la comarca del Bajo Aragón-Caspe.

Por su parte, en el resto del territorio se mantiene el aviso naranja con temperaturas que, según el organismo nacional de meteorología, pueden alcanzar los 41ºC y 42ºC de máxima entre las 12.00 y las 21.00. Las temperaturas mínimas serán, de igual modo, muy altas y se situarán por encima de los 20ºC. Tan solo se librarán de las denominadas noches tropicales las localidades a mayor altitud de Cuencas Mineras y Maestrazgo. Pese a que no se trata del primer episodio cálido del verano, sí será la primera ola de calor que afecte al territorio. Para que sea considerada como tal deben de superarse ciertos umbrales de temperatura durante al menos tres días. Las altas temperaturas irán acompañadas de calima y polvo del Sahara en suspensión, algo que puede hacer que las máximas finalmente no se disparen tanto pero que no dejará bajar las mínimas.

No se descartan tormentas acompañadas de aparato eléctrico debido al intenso calor. El viernes las temperaturas bajarán ligeramente pero volverán a subir durante la jornada del sábado. La ola de calor comenzará a retirarse durante la jornada del lunes con la entrada de viento de componente noroeste, cierzo.

Llamamiento a la prudencia

La Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón hace un llamamiento a la prudencia ante la ola de calor que llega este miércoles a la Comunidad Autónoma, y que acompañará a los aragoneses durante los próximo cinco días. La previsión es que los termómetros superen los 40ºC en muchos municipios de la geografía, con humedades relativas muy bajas y una alta inestabilidad atmosférica, lo que hace que el riesgo de incendios forestales sea “muy alto”, por segunda vez en este verano de 2021.

Concretamente, para este miércoles 11 de agosto de 2021, la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal ha establecido nivel de alerta roja de peligro de incendios forestales en Bajo Ebro Forestal, Muelas de Alcubierre y Zuera, Prepirineos Occidental y Oriental y Somontanos Occidental y Oriental. Sin embargo, la previsión para este jueves, 12 de agosto, y el viernes, 13 de agosto, es que este nivel, que implica “unas condiciones especialmente propicias para tener un Gran Incendio Forestal (GIF)”, se extienda a la práctica totalidad de la Comunidad Autónoma. Preocupa especialmente la zona del prepirineo oscense y las Cinco Villas, donde se ha registrado un déficit de precipitaciones para la época del año actual que, sumado a la gran masa forestal que tienen, les hace estar una situación de mayor alerta.

Teniendo en cuenta todos estos factores, la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, quiere hacer especial hincapié en la necesidad de adecuar la actividad individual al riesgo de incendios que, en este caso, es “muy alto”. Por tanto, es necesario que la actividad se reduzca al mínimo en entornos forestales, así como tener en cuenta que cualquier trabajo con motores o máquinas, así como el tránsito con vehículos por este tipo de zonas puede generar un gran riesgo durante estos días.

Recomendaciones

Barbacoas y actividades al aire libre

Si vas a realizar actividades de ocio al aire libre no olvides que está prohibido hacer fuego en el monte y sus inmediaciones en verano. Las barbacoas solo se permiten en infraestructuras de carácter fijo y permanente, cerrados por los cuatro costados y bajo un techo con chimenea provista de matachispas, de tal modo que se configure un interior perfectamente definido en el que sea posible la estancia de personas

De la misma forma, cabe recordar que está prohibido arrojar o depositar materiales en ignición, como fósforos, puntas de cigarros o cigarrillos, brasas o cenizas en el campo; utilizar cartuchos de caza con tacos de papel u otros materiales combustibles; arrojar fuera de contenedores o vertederos habilitados a tal efecto residuos tales como vidrios, botellas, papeles, plásticos, materias orgánicas u otros elementos similares; disparar o prender cohetes o explosivos similares; la utilización de globos o artefactos incontrolados que produzcan o contengan fuego y la circulación de vehículos campo a través, el tubo de escape y algunas partes calientes del vehículo, en contacto con vegetación seca, podrían generar un incendio.

Especial cuidado se exige a la población que habita en zonas de interfaz urbano forestal, zonas donde se encuentran o mezclan viviendas y otras estructuras con la vegetación forestal y diferentes combustibles.

Labores agrícolas

Para quienes vayan a realizar labores agrícolas, la Dirección General de Forestal recomienda evitar las horas de mayor riesgo –de 13.00 a 20.00 horas-, y recuerda que es necesario contar con medidas especiales como:

Revisar la maquinaria y llevar herramientas de extinción (extintor, mochila de agua y batefuegos).

Disponer de una persona de apoyo que haga de vigilante para detectar cualquier ignición, dotado además de algún recurso que le permita una pronta intervención en caso de que se produzca el conato, como una cuba de agua o un tractor con grada.

Realizar primeramente una pasada perimetral, a menor velocidad y elevando en lo posible la altura de corta, comenzando el trabajo por las zonas de mayor riesgo -las más cercanas a la masa arbolada-, y situando allí, en la medida en que te esa posible, los recursos de extinción.

En terrenos pedregosos reducir velocidad, adecuar altura de trabajo a pedregosidad y microrelieve del terreno.

En cualquiera de los casos, ante la declaración de un incendio forestal, es necesario contactar de inmediato con el Servicio de Emergencias del 112

Campaña de sensibilización

Asimismo, la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal acaba de lanzar una campaña para concienciar y sensibilizar a la población sobre la importancia de ser responsables durante todo el año, para evitar los incendios forestales.

“Entornos naturales que se pierden en cuestión de horas, kilómetros de tragedia, descuidos, malas prácticas… Que hoy con el cambio climático suponen un mayor riesgo y complejidad. Ante las nuevas amenazas, Aragón se refuerza: 1.400 profesionales conforman el Operativo de Incendios Forestales en Aragón. Un equipo especializado para abarcar todo el territorio y afrontar trabajos de extinción y otras emergencias. Apostamos por la prevención. Por una gestión forestal sostenible. Pero no lo podemos hacer solos. Actúa con responsabilidad todo el año, porque los incendios también se apagan en invierno”, dice uno de los cinco vídeos que conforman la campaña y que se están lanzado estos días