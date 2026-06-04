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04 JUN 2026|

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Oliete se planta ante la basuraleza y se libera de más de 5 kilos de plásticos y envases

FOTOGALERÍA. La localidad se suma a '1m2 contra la basuraleza', una iniciativa a nivel nacional impulsadas por SEO/Bird Life y Ecoembes, en unas jornadas enmarcadas en la Semana del Medio Ambiente

Jornada de basuraleza en Oliete en la II Semana del Medio Ambiente. / LC
Jornada de basuraleza en Oliete en la II Semana del Medio Ambiente. / LC

La COMARCABeatriz Severino04 06 2026

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Medio AmbienteSociedad

Provistos de sacos de basura, guantes y pinzas, personas voluntarias salieron a recoger todos los desperdicios que se acumulan en el entorno de Oliete. No hubo que irse muy lejos del punto de partida, que fue la almazara, porque solo en un tramo cercano al río se hicieron con más de 5 kilos de basuraleza, especialmente de plásticos y envases. La acción está enmarcada en la II Semana del Medio Ambiente, cuyo día clave es este viernes 5 de junio, pero la batida adelantó al martes el recordatorio de la importancia de cuidar el entorno. La iniciativa está dentro del proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes.

No obstante, en este caso llueve sobre mojado porque en este tramo ya se habían realizado otras recogidas con anterioridad, y eso se aprecia en el resultado. De hecho, la sensación del grupo que salió esta vez fue positiva porque la zona "cada vez se nota más limpia", lo que atribuyen que la concienciación cada vez es mayor, algo que "siempre es buena noticia".

Oliete es uno de los 35 puntos en los que se llevó a cabo esta recogida en Aragón con "centenares de personas participando de forma activa", y más de 800 convocatorias a nivel nacional. De esta manera, como recuerdan desde la organización, "la comunidad reafirma su compromiso con la protección del medioambiente participando en ‘1m2 contra la basuraleza’, la gran movilización impulsada por el Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes". Este año celebra su décima edición ampliando su duración a nueve días de acción en todo el territorio nacional, desde el 30 de mayo al 7 de junio.

Enmarcada en el Día Mundial del Medioambiente cada 5 de junio, esta iniciativa refuerza su labor de concienciación y sensibilización frente al problema del abandono de residuos en la naturaleza, implicando a miles de personas en la conservación del entorno. Todas las personas que deseen participar pueden unirse a cualquiera de las convocatorias inscribiéndose en la web del proyecto LIBERA.

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