La oposición presenta enmiendas por valor de casi 700 millones a los presupuesto de Aragón

Los partidos que conforman las Cortes de Aragón han hecho públicas este martes, último día de plazo, las enmiendas a los presupuestos de la comunidad para el 2024. A partir de estas enmiendas presentadas y tras el debate entre oposición y gobierno se alterará el borrador que el gobierno de Jorge Azcón presento hace unas semanas dando como resultado final el presupuesto ordinario de Aragón para el año 2024. Por el momento, Izquierda Unida es la única agrupación que no se ha pronunciado.

El PSOE ha sido el partido que más propuesta plantea, en total 495 enmiendas que moverán 172,8 millones «para que los beneficios del presupuesto lleguen a todo Aragón». La portavoz socialista, Mayte Pérez, ha explicado que las enmiendas del PSOE para reforzar los servicios públicos se articulan en varios grandes ejes que incluyen planes autonómicos en materia sanitaria, educativa, de vivienda, agricultura y deportes, entre otros.

Los socialistas proponen un incremento del Fondo Municipal repartido equitativamente entre los 731 municipios de la comunidad, además de recuperar el Fondo de Cooperación al Desarrollo tras el hachazo de PP-Vox, al igual que el mantenimiento de las políticas en materia de Memoria Democrática y el refuerzo del papel de las comarcas en la lucha contra la violencia de género.

Según ha señalado Pérez, el Grupo Socialista apuesta también por plasmar en el presupuesto la dotación del Fondo Aragonés de Solidaridad Energética que creó el anterior Gobierno del presidente Javier Lambán. «La dotación de este Fondo de Solidaridad Energética se destinará, partiendo de los recursos recaudados por la instalación de generación de energía a partir de fuentes renovables, a financiar actuaciones en todos los ayuntamientos afectados de forma que todos los vecinos se beneficien de las posibles repercusiones«, ha destacado.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista plantea varias iniciativas para seguir profundizando en el objetivo conseguir el pleno empleo en la presente legislatura, de forma que se siga reforzando el papel del Instituto Aragonés Empleo a través de los diferentes líneas de actuación, así como un nuevo impulso a la digitalización de la administración pública y a las empresas en el conjunto del territorio.

Según ha detallado la portavoz socialista, en las enmiendas también se ha pretendido dejar clara una apuesta por mantener las políticas culturales del anterior gobierno que trataban de llegar a las tres provincias con financiación de los distintos festivales y eventos, así como reforzar las líneas de apoyo para el impulso de los panteones reales o la rehabilitación del Centro Aragonés en Barcelona como lugar de encuentro, desarrollo empresarial y cultural de Aragón en Cataluña.

En cuanto a la financiación de estas medidas propuestas por los socialistas, la portavoz ha explicado que contrastan con la política fiscal realizada por el Gobierno PP-Vox que «únicamente beneficia al 1% más rico de Aragón». Por el contrario, las enmiendas presentadas buscan mejorar los servicios públicos con actuaciones concretas y prioritarias (en educación, sanidad y servicios sociales), de forma que se beneficie el conjunto de la población aragonesa y no sólo a unos pocos, tal como plantea el presidente Azcón.

Teruel Existe apuesta por la vertebración territorial

Las enmiendas de Teruel Existe se centran en dos puntos básicos: la vertebración territorial y la mejora de los servicios públicos. Entre las medidas enfocadas a corregir los desequilibrios territoriales destacan las que solicitan la mejora de infraestructuras, con especial atención a la creación y acondicionamiento de carreteras y otras vías de comunicación. Se trata tanto de grandes infraestructuras como de otras obras de menor envergadura, pero que suponen un gran impacto en sus municipios y comarcas.

En este apartado se encuentran actuaciones sobre carreteras comarcales en las tres provincias, que se suman a las incluidas en el Plan Extraordinario. Igualmente, propuestas como la incorporación del estudio de la estación intermodal Aeropuerto-Ferrocarril en Teruel y la prolongación de la línea ferroviaria entre Samper-Motorland-Alcañiz.

La apuesta por la mejora de los servicios públicos se centra de manera especial en la atención sanitaria y los servicios sociales. También se contempla la atención sanitaria urgente, con una partida para el plan de construcción de helipuertos en todas las comarcas. Igualmente se contemplan partidas para la llegada de consultorios médicos en pequeñas localidades, así como para mejorar las infraestructuras educativas, especialmente las correspondientes a proyectos innovadores en el medio rural aragonés.

Las enmiendas de Aragón-Teruel Existe incluyen a su vez demandas sobre las comunidades energéticas y los programas de vivienda rural. El impulso al autoconsumo y las comunidades energéticas se llevan a cabo a través del incremento en la partida prevista en el Plan de Transición Energética de Aragón 2023-2025, permitiendo a pequeños municipios rurales y otros usuarios mejorar sus facturas energéticas a través de fuentes renovables, favoreciendo un consumo limpio y eficiente.

La construcción de nueva vivienda rural y la rehabilitación de la existente para favorecer la permanencia de la población y el asentamiento de nuevos habitantes en los pueblos, tanto mediante alquiler como compra, es otro de los ejes esenciales para corregir el desequilibrio territorial que se busca con las enmiendas presentadas. Lo mismo que la extensión de la fibra óptica y el 5G en el medio rural, otra medida esencial para mantener la población y atraer nuevos pobladores.

El PAR presenta 71 enmiendas por valor de 17,6 millones de euros

La Agrupación Parlamentaria PAR-Grupo Mixto ha presentado también este martes un total de 71 enmiendas al proyecto por un valor total de algo más de 17,6 millones de euros.

«Defendemos que esta debe ser la legislatura de la vivienda y, por ello, queremos reforzar las ayudas para este fin en el medio rural, donde existe una verdadera necesidad de casas que eviten que los jóvenes se vayan a las ciudades y, a la vez, ayuden a atraer población que garanticen el futuro de las localidades«, ha explicado Alberto Izquierdo. Para ello, ha explicado, se ha presentado una enmienda por valor de dos millones de euros para el fomento de la vivienda en el medio rural.

Otra de las enmiendas más significativas, por valor de tres millones de euros, propone la creación de una línea de ayudas a los Ayuntamientos para la mejora de los sistemas de abastecimiento de agua mediante la modernización y sostenibilidad de los mismos.

En cuanto a las comarcas y administraciones locales, el Partido Aragonés ha presentado varias enmiendas cuyo objetivo es reforzar los servicios que estas prestan a los ciudadanos, como las escuelas infantiles, las policías locales o los eventos deportivos, entre otras. «Uno de los objetivos del Partido Aragonés es fomentar el vínculo entre los ciudadanos y las administraciones comarcales, dando a conocer todos los servicios que prestan las mismas en el territorio«, ha señalado.

Otra de las líneas fundamentales que va a defender el PAR es la colaboración del Gobierno de Aragón con las administraciones locales para la consolidación y restauración del patrimonio cultural. Por ello proponen implementar una línea de ayudas directas por valor de tres millones de euros. Y aunque valorar positivamente el aumento en las partidas relativas a los servicios esenciales, como son la sanidad, servicios sociales y educación apuestan por reforzar la colaboración público-privada con un incremento de 4 millones de euros la partida destinada a la financiación de la educación concertada.

En el apartado sanitario, la Agrupación Parlamentaria PAR-Grupo Mixto ha propuesto dos enmiendas por valor de 160.000 euros para el desarrollo de un plan de humanización para los hospitales de Aragón y un proyecto de asistencia sanitaria para personas con problemas auditivos.

Por último, ha detallado algunas de las enmiendas vinculadas al sector primario. Así, el PAR ha registrado una enmienda por valor de 50.000 euros para apoyar las razas autóctonas aragonesas y otra para crear una nueva partida de 20.000 euros para potenciar la fusión entre cooperativas, una demanda del propio sector.

En cuanto al fomento de las tradiciones aragonesas, el PAR sigue defendiendo al sector taurino como «un pilar fundamental de la cultura aragonesa», ha dicho Izquierdo en su intervención. Para ello, ha presentado una enmienda para duplicar la partida destinada a las escuelas taurinas.

Alberto Izquierdo se ha referido también a las enmiendas al articulado que ha presentado el PAR. Entre ellas, ha destacado la modificación de la disposición adicional 16ª para que se incremente del 1% al 3% el techo presupuestario destinado a la educación concertada, concretamente el importe destinado a la partida «otros gastos» en los que se incluyen el mantenimiento de los centros y la calefacción, entre otros conceptos.

Asimismo, ha anunciado que se presentan 3 enmiendas al articulado con el objetivo de atender la demanda de los trabajadores interinos relativa al cumplimiento de la Ley 20/2021 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público. «La voluntad del Partido Aragonés siempre ha sido la defensa y el cumplimiento de esta ley de la que fuimos impulsores con nuestras iniciativas en el Senado», ha señalado Izquierdo.

CHA presenta 446 enmiendas por valor de 118 millones de euros

José Luis Soro, portavoz de CHA en las Cortes de Aragón ha comparecido junto a Isabel Lasobras y Joaquín Palacín, diputados de CHA, para exponer las 446 enmiendas que movilizan un total de 118 millones de euros.

«Con estas enmiendas planteamos una alternativa real al proyecto político y social de PP y Vox. Una propuesta para todo Aragón, ya que hemos presentado enmiendas dirigidas a todas y cada una de nuestras comarcas. Nuestras enmiendas buscan garantizar la igualdad real de todas las personas a través del fortalecimiento de los servicios públicos y la equidad territorial», ha expuesto Soro.

En primer lugar, en las enmiendas al articulado, CHA ha presentado una alternativa al modelo en materia tributaria de PP y Vox, ya que «se deja sin efecto el regalo que el Gobierno quiere hacer en Sucesiones y Donaciones a los más ricos». En Patrimonio, CHA no solo propone no aumentar el mínimo exento de 400.000 € a 700.000 €, sino que, además, presentamos una enmienda para incrementar la tarifa un 25%. En IRPF, CHA propone «lo que prometieron PP y Vox que harían y no han hecho», rebajar medio punto el tipo aplicable en los primeros tramos (hasta 21.000 €).

Igualmente, desde CHA, se ha revisado, y presentado las enmiendas correspondientes, a algunas de las deducciones vigentes (por nacimiento o adopción de hijos o por el cuidado de dependientes) y se han creado nuevas deducciones por el alquiler de la vivienda habitual, por el pago de comedor escolar, para favorecer la emancipación de jóvenes y para las familias monoparentales, entre otras.

En segundo lugar, en lo referido a las enmiendas parciales al gasto, CHA ha presentado iniciativas para reforzar los servicios públicos esenciales en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales, dado que este modelo es el único que garantiza el acceso a los derechos del estado del bienestar para todas las personas y hace posible la equidad territorial.

Soro critica al Gobierno PP-Vox que ha apostado «por la privatización y los conciertos con entidades privadas, apuntalando un modelo que genera desequilibrios sociales y territoriales». «Donde no hay negocio, lo privado no llega», ha aclarado el portavoz.

Podemos propone movilizar más de 51 millones de euros «para asegurar los derechos»

La formación morada registraba esta mañana un total de 171 enmiendas que movilizan unos 51 millones de euros. Podemos plantea las enmiendas en tres líneas de trabajo. En la primera, propone eliminar los recortes en servicios públicos, como en la Universidad de Zaragoza, a la que le faltan «varios millones de euros de los comprometidos», o al operativo de incendios forestales, «que sufre un recorte histórico tras haber conseguido construir uno de los mejores operativos del estado». También corresponden a este bloque enmiendas para recuperar la eliminada inversión en comedores escolares, ayudas a Protección civil o las becas a estudiantes y familias.

En el segundo bloque, proponen una serie de enmiendas para «eliminar recortes en derechos sociales y personales, que sufren importantes recortes ideológicos«. Los derivados de la eliminación de la Ley de Memoria Democrática, como las ayudas a exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil. También existen recortes «derivados del negacionismo climático o del negacionismo del machismo», por lo que se plantean enmiendas para «recuperar las ayudas a acciones contra la violencia machista», por ejemplo. Se recuperan también «partidas de cooperación al desarrollo, y otras políticas sociales que se han quedado atrás, seguramente por la xenofobia que expresan algunos de los grupos políticos que conforman el gobierno».

Se aportan partidas para tratar de continuar ganando derechos, como el programa de vivienda social, medidas para el medioambiente, la lucha contra la siniestralidad laboral, desarrollo de la segunda oportunidad o un programa piloto para implantar la jornada de 32 horas semanales. También se aportan ayudas a numerosas federaciones deportivas, y un apoyo especial al Casademont Zaragoza femenino, «nuestro mayor referente deportivo de promoción de Aragón y Zaragoza en Europa en este momento y que está teniendo una actuación muy destacada». «Al deporte femenino hay que apoyarlo con hecho, no con palabras bonitas y este equipo se lo merece para poder competir de igual a igual en el terreno económico ante equipos muy potentes», ha sentenciado Andoni Corrales.

El diputado Andoni Corrales resumía estos bloques expresando que «estos recortes ideológicos con unos presupuestos de ingresos históricos, demuestran que las derechas siempre han aprovechado cualquier ocasión para recortar derechos»

En el tercer bloque, se propone eliminar «el inaceptable aumento de gastos políticos». En el presupuesto se observa que aumenta el importe y número de salarios «de designación política», como consejeros, vicepresidencias, directores generales y personal eventual. «Es llamativo que algunas de las nuevas áreas de gobierno siguen sin personal y apenas competencias, por lo que es evidente que se están soportando gastos políticos innecesarios. Aparece también la compra de varios vehículos de lujo. De estas partidas se ha podido reducir mucho dinero para dotar de presupuesto a las partidas que se habían recortado», ha explicado el portavoz.

En este bloque, también, se observa «un llamativo desvío de inversiones desde lo rural hacia la ciudad de Zaragoza, algo contrario al discurso de lucha contra la despoblación que soporta la existencia de una vicepresidencia con ese nombre pero sin competencias sobre la materia«. En palabras del actual líder de Podemos, «estas partidas no cubren necesidades urgentes de la capital, tan reclamadas en legislaturas pasadas por el actual presidente del Gobierno, sino a otro tipo de políticas que parecen más propagandísticas.»

«El borrador de presupuestos presentado por el Gobierno contiene aspectos importantes que queremos reconocer porque han sido fruto de un trabajo importante por parte de los gobiernos de Aragón, en el que estaba Podemos, y estatal con Unidas Podemos«, ha expresado el Diputado Corrales.