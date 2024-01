Paco Celma: «Vi mucho en política y nunca pensé que sería alcalde, pero quiero trabajar por mi pueblo»

¿A qué dedica el tiempo cuando no está en la alcaldía?

Hemos viajado mucho, también por nuestros trabajos y ahora la verdad es que somos muy familiares. Nos gusta la tranquilidad, estar aquí en Torre del Compte y recibir a nuestras hijas y nuestros nietos. No perdono tampoco el guiñote en el bar. Todas las tardes me gusta salir a tomar un café durante la partida. En casa me gusta mucho la jardinería y nos gusta salir a dar paseos por el bello entorno que rodea a Torre del Compte. Creo que aquí se disfruta de una gran calidad de vida.

¿Qué otras aficiones tiene?

¿Y quien le sirve de inspiración?

Ahora está jubilado ¿A qué se dedicaba antes?

¿Y cómo ve actualmente el periodismo? ¿Cómo vivió los años del procés?

¿Pensó que algún día estaría en política?

¡Nunca! He visto y he escuchado muchísimas cosas en mi vida, en el Parlament y en otros ámbitos, porque durante muchos años he estado con los políticos. Y vi tantas cosas… vamos a decir incongruentes, y que prefiero guardarme para mi. Nunca me lo había planteado. Pero aquí es diferente. Se viene a trabajar por un pueblo mejor. Se convocaron elecciones y en principio nadie se quería presentar. Así que varias personas me lo propusieron y he de decir que he llegado muy bien acompañado. Hicimos una lista en la que existen diferentes sensibilidades políticas y de muchos aspectos del pueblo. Y eso me parece interesantísimo y lo realmente útil. Que todos trabajemos a una teniendo en cuenta esos puntos de vista. Hay cuestiones muy importantes que resolver aquí.