Consigue tu página web o tienda online gratis con las subvenciones del Kit Digital en LACOMARCA.NET

La digitalización continúa siendo uno de los grandes retos del medio rural, pese a que con la pandemia de la covid-19 se dieron grandes pasos. También su tejido empresarial -formado principalmente por pymes, microempresas y trabajadores autónomos- necesita ponerse al día en la digitalización de sus productos y servicios si quiere seguir siendo competitivo en el mercado. Para impulsar esta transformación, el Gobierno de España ha lanzado el Kit Digital, un programa de ayudas dotado con más de 3.000 millones de euros hasta 2023 y financiado por los fondos europeos Next Generation. Las empresas y autónomos del Bajo Aragón Histórico de entre 3 y 9 trabajadores que quieran digitalizarse pueden conseguir un bono de hasta 6.000 euros durante el próximo año. Por su parte, el plazo para conseguir los bonos para empresas entre 10 y 49 empleados se inició en marzo, con hasta 12.000€, y la convocatoria de 0 a 2 trabajadores se espera que se publique en los próximos meses, hasta 2.000€.

Con las ayudas, las empresas pueden beneficiarse de hasta doce soluciones tecnológicas. Entre ellas, la creación de una página web para que la empresa de visibilidad a los productos que ofrece en Internet y alcanzar así a un mayor número de usuarios -sitio web- (hasta 2.000 euros) o bien una tienda online de compraventa de productos y/o servicios (hasta 2.000 euros). También pueden solicitarse soluciones en gestión de redes sociales (hasta 2.500 euros), gestión de clientes y/o proveedores – CRM (hasta 4.000 euros), Business Intelligence y analítica (hasta 4.000 euros), servicios y herramientas de oficina virtual (hasta 12.000 euros), gestión de procesos (hasta 6.000 euros), factura electrónica (hasta 2.000 euros), comunicaciones seguras (hasta 6.000 euros), ciberseguridad (hasta 6.000 euros), presencia avanzada en Internet – SEO (hasta 2.000 euros) y marketplace (hasta 2.00 euros). El bono digital puede destinarse a soluciones de digitalización que permitan sustituir las soluciones ya adoptadas por el beneficiario, siempre que supongan una mejora funcional.

Las empresas que quieran acceder a estas ayudas no pueden considerarse en crisis y deben tener una antigüedad mínima de seis meses. Otros requisitos son: estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no estar sujeto a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, no superar el límite de ayudas y no incurrir ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones.

Cuándo y cómo solicitar las ayudas del Kit Digital

Las solicitudes del bono digital para empresas de entre 3 y 9 trabajadores pueden realizarse a partir del 2 de septiembre de 2022 a las 11.00 y hasta el 2 de septiembre de 2023 hasta las 11.00. El beneficiario tendrá que contratar una de las soluciones digitales, y una vez que se le notifique la concesión de la ayuda contará con un plazo máximo de seis meses para formalizar un Acuerdo de Prestación.

El periódico digital LACOMARCA.NET ofrece, de forma gratuita, asesoramiento a las empresas del Bajo Aragón Histórico para que puedan elegir la solución digital que más les beneficie, así como toda la tramitación de las ayudas para que eviten hacer el papeleo. El servicio se presta en colaboración con dos experimentados socios en digitalización, INCAELUM, especialista en proyectos web, y Uup, con más de 20 años en desarrollo de negocios digitales.

Además, las empresas que accedan al Kit Digital a través de LACOMARCA.NET, tendrán un descuento del 50% para anunciarse en el medio. La propuesta incluye la realización de un publirreportaje, acompañado de una campaña de publicidad digital, durante los tres primeros meses desde la implementación de la mejora digital.

Ayuda del Kit Digital para pymes y autónomos de entre 0 y 2 empleados

Todavía no hay una fecha concreta para que las empresas de entre 0 y 2 empleados puedan solicitar las ayudas del Kit Digital, aunque se prevé que el plazo arranque entre octubre y noviembre del 2022. LACOMARCA.NET informará igualmente sin ningún compromiso a los interesados en este bono.

Los bonos digitales para las empresas de entre 10 y 49 empleados ya están concedidos. Sin embargo, todavía es posible pedirlo por si en un futuro volvieran a abrir presupuesto. Tanto los beneficiarios de esta subvención que necesiten ayuda para desarrollar su proyecto, como aquellos que requieran información para solicitarla pueden hacerlo también a través de LACOMARCA.NET.