El PAR de Alcañiz pide remodelar el Casino para que lo utilicen las asociaciones

El PAR pide que se realicen las remodelaciones necesarias en el antiguo Casino de Alcañiz para reabrirlo para su uso por parte de las asociaciones locales en sus reuniones y celebraciones; y para que se trasladen los Servicios Sociales atendiendo así la petición de la Comarca del Bajo Aragón, que necesita más espacio. Para ello es necesario redactar antes un proyecto de usos del edificio que reclaman los aragonesistas junto a más partidas para reparar calles y caminos y, especialmente, para instalaciones deportivas con 402.000 euros para construir un rocódromo, cubrir la pista roja, cambiar la pista de hockey y actualizar los precios del proyecto de la nueva piscina climatizada que se redactó en la anterior legislatura.

Estas son las principales propuestas de los aragonesistas al borrador de presupuestos que presentaron este lunes al equipo de gobierno. El martes conocerán la respuesta de PSOE, Ganar-IU y Ciudadanos; y el miércoles se celebrará un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos de 2023.

Una cuentas que el PAR calificó de «desilusionantes» y que son un ejemplo más de que se ha «desinchado el globo mediático» alrededor del PSOE cuando ganó las elecciones municipales de 2019 con amplia mayoría. «Decían que con ellos la ciudad pasaría del blanco y negro al color y su inversión estrella en estos presupuestos es la compra de un camión de la basura y un proyecto de compostaje que además se paga con fondos europeos», afirmó el portavoz, Eduardo Orrios, quien estuvo acompañado por sus compañeras Berta Zapater y Beatriz Altaba. El aragonesista también criticó que otras de las principales inversiones son la remodelación del recinto ferial y del parque de la avenida Aragón, dos proyectos «que llevan tres años presupuestándose y después nunca llegan a ejecutarse».

Las propuestas de los aragonesistas no supondrían restar dinero de otros proyectos porque porque proponen financiarlas con los cuatro millones de remanentes de 2022 o pedir un préstamo. Otras de sus peticiones son 20.000 euros más para la iglesia del Carmen, 9.000 euros para construir nuevos columbarios, especificar los patrocinios culturales y 12.000 euros para actuar en el entorno de la ermita de Santa Bárbara mediante una expropiación. Consideran que la zona, muy frecuentada por los alcañizanos, supone un «peligro» porque ya sufrió un derrumbe y el Ayuntamiento no puede actuar porque el terreno no es suyo y los propietarios no quieren vender. La única propuesta que reduciría inversión es la de publicidad y protocolo, que piden que se mantenga en los 109.000 euros que había en 2022 y no aumente hasta los 153.000 porque «los alcañizanos no van a pagar la campaña electoral del equipo de gobierno».