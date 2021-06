El PAR pidió este lunes al equipo de gobierno de Alcañiz que «deje la teoría y se pase a la práctica» porque, según sus cálculos, cuando se ha llegado al ecuador de la legislatura solo se han cumplido «2 y media de las 48 propuestas del programa electoral» del principal partido del gobierno, el PSOE. Los aragonesistas dan por buena la construcción del parquin junto al Centro de Salud, la adecuación de los bajos del edificio de viviendas para mayores como Centro de Día y el inicio del proyecto del nuevo vial.

Los tres concejales del PAR, Eduardo Orrios, Berta Zapater y Beatriz Altaba realizaron en rueda de prensa un repaso a los «incumplimientos» del gobierno alcañizano en el mismo solar municipal del casco antiguo que hicieron lo propio el año pasado para demostrar que nada ha cambiado. «Tenemos un alcalde mediático y con contactos, tal y cómo se vende, pero no vemos resultados ni en Madrid ni en Zaragoza. La Vía Verde está parada en el Ministerio y la residencia ‘pública’ que vendieron en campaña fue después un proyecto privado que ahora quieren convertir en un experimento público-privado que con el hospital criticaban y que nosotros no terminamos de ver», dijo Zapater.

Los aragonesistas presentaron una ciudad «parada, más sucia, con más paro y menos empresas». «La oposición apoyó los presupuestos sin buscar nada a cambio, solo las migajas de un aumento de la partida para caminos que sigue siendo insuficiente. Han utilizado el rodillo para subir impuestos, aumentar el personal liberado, intentar subirse los sueldos, intentar terminar de forma dictatorial con el Instituto de Estudios Humanísticos y dejar que se marchen ferias como Militaria», dijo Orrios.

En materia empresarial y de empleo, denunciaron que la ciudad tiene un 25% más de parados que en mayo de 2019 cuando Caspe esta cifra se encuentra en un 15%, en Barbastro en un 22% y Monzón llega al 23%; y no llegan nuevas empresas. En cuanto a los deportes, criticaron que no se desechara el proyecto de la nueva piscina municipal por una cubierta presostática que no cumple la misma función y que su anunciada apuesta por instalaciones nuevas en la margen izquierda se haya quedado en acondicionar el recinto ferial. Por ello, han advertido que con la recuperación de la actividad deportiva pre covid en septiembre volverá la saturación y los problemas de horarios en la Ciudad Deportiva Santa María.

Respecto a otros proyectos, criticaron que se gaste cinco millones en un vial que terminará en el barrio de Pui Pinos (su apuesta es consolidar Pui Pinos primero y después dar soluciones al centro) e invertir 450.000 euros en reformar los torreones para la UNED cuando se podrían habilitar los bajos del Casino. También el mal estado de la avenida Aragón.

A su vez, Altaba denunció que en un año solo se haya arreglado un camino, el de las Saladas, pese a las múltiples reclamaciones de los agricultores, que colaboran de forma desinteresada en temporales como Gloria o Filomena; y de la importancia del sector primario en la ciudad.