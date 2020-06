El PAR critica que se entierren en Alcañiz proyectos como la piscina o la pista roja sin ofrecer alternativas

El PAR ha escogido este lunes un solar municipal del casco antiguo en el que no se ha actuado como símil para hacer balance del primer año de gestión del tripartito PSOE-IU-Cs en Alcañiz. «Ha sido un año nefasto en la gestión en el que además ha subido el paro, ya son 842 los desempleados; y sin proyectos importantes en el horizonte. Nos preguntamos dónde está ese modelo de ciudad moderna e innovadora que tanto vendía Ignacio Urquizu en la campaña electoral. ¿Dónde están los cimientos de ese ciudad?», se preguntaba la concejal Berta Zapater en rueda de prensa acompañada por sus compañeros Eduardo Orrios y Beatriz Altaba.



Ya han pasado doce meses en los que, para los aragonesistas, el gobierno «ha vivido de las rentas» inaugurando proyectos de la anterior legislatura, gobernada por el PP-PAR, como la rehabilitación de la Torre Gótica o la Lonja; y metiendo en el cajón iniciativas ya adelantadas en las que se había invertido como la nueva piscina climatizada o el nuevo pabellón en la pista roja para las que no se ha dado otra alternativa ni tampoco se han impulsado «promesas» como las infraestructuras deportivas en la margen izquierda, la Escuela de Adultos o la Escuela de Artes y Oficios.

Otro de los proyectos que pusieron de ejemplo es el del nuevo vial de Pui Pinos. Consideran un «error» que se haya cambiado el planteamiento adaptado en la pasada legislatura por unanimidad de todos los grupos y el vial ahora salga al barrio de Santiago y no llegue hasta el parquin de Palomar conectando con el centro para desatascar el tráfico.

«Nos vendieron una capacidad de gestión que no vemos. En el apartado económico lo único que tenemos es la subida de impuestos y tasas para los ciudadanos; y de liberados políticos y salarios que sirvieron para comprar una alcaldía y que no se han incrementado más en el presupuesto por nuestra insistencia. En cuanto a la gestión pura, vemos que han tenido que sacar a concurso dos veces el renting del autobús, la pista azul, el vial… no solo se gobierna de palabra, también de obra», ha apuntado Orrios.



Los tres concejales del PAR, los citados Zapater y Orrios junto a Beatriz Altaba se han presentado como un grupo que ha colaborado con el gobierno aportando propuestas en las iniciativas para superar la pandemia como son las ayudas a los empresarios y los cambios en los veladores y los horarios; pero que también realiza su labor de fiscalización como oposición. Entre las propuestas que citó Altaba, más reciclaje; mayor limpieza de las calles y espacios públicos como el Escorredor del Mangón y la ribera del río; y una concejalía de Agricultura que atienda los más de 4.000 kilómetros de caminos «desechos».