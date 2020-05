El PAR propone crear un Fondo de Compensación en el Bajo Aragón para apoyar a los ayuntamientos

¿Cómo reacciona la Comarca ante la declaración del estado de alarma?

¿Qué medidas se tomaron en el área de servicios sociales?

El presupuesto se habrá descuadrado...

Así es. Lo aprobamos en enero. Pero ahora hemos tenido que hacer frente a todas las necesidades del Covid y aún tendremos que hacer muchas más. Además de la compra de material de protección, hemos incrementado las ayudas de primera necesidad. También hay que adaptar la sede para la apertura con mamparas y elementos para evitar los contagios… Por otra parte, hay partidas que no se gastarán destinadas, por ejemplo, a actividades culturales o deportivas que no se han podido celebrar. Habrá que equilibrar todo esto con modificaciones presupuestarias.

Para sufragar los gastos, el presidente anunció que van a donar las retribuciones políticas.

Eso es una verdad a medias. Es cierto que los consejeros no cobramos ni las asistencias a plenos (75 euros), ni la asistencia a comisiones (25 euros) ni dietas pero, ¿Cómo vamos a cobrar por algo que no se hace? Tampoco se cobran las delegaciones (300 euros) porque, como he explicado, el presidente las asumió para ganar operatividad. Y con respecto a las juntas de portavoces, donde cada uno cobra 100 euros, el Partido Popular propuso no cobrarlas en una de las juntas telemáticas. Así se acordó por parte de todos.