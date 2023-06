Parte de una pared del Castillo de Castellote se derrumba a causa de las lluvias

Las últimas, y abundantes, lluvias en la localidad del Maestrazgo han causado que un portillo del Castillo de Castellote se venga abajo por un agujero en la pared. El derrumbe no ha causado otros daños materiales ni cortes de tráfico, debido a la lejanía a la que se encuentra la fortaleza del casco urbano. Sin embargo, el valor patrimonial e histórico de la fortificación militar del siglo XII hace necesaria su reconstrucción. Pese a ello, desde el Ayuntamiento no han anunciado actuaciones de urgencia, ya que consideran que no hay riesgo de derrumbe por la ladera.

El desprendimiento se ha producido sobre las 8.30 de este jueves, cuando a más de un vecino le ha sorprendido el importante estruendo causado por el desprendimiento. Los residentes también apuntan a que la pared presentaba problemas y era visible una mancha de humedad. El agua acumulada y la falta de rehabilitación desde hace más de diez años, también han podido agravar la causa que aún se estudia.