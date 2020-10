El Partido Popular denuncia la parálisis del Gobierno de Aragón en la gestión del FITE

Exactamente en el mismo lugar en el que hace cinco meses realizaron la petición al Gobierno de Aragón de que agilizaran e impulsaran la tramitación del Fondo de Inversiones de Teruel, tanto en su anualidad de 2019 como en la de 2020, los representantes del Partido Popular han reclamado una vez más lo mismo: más diligencia con unas partidas económicas fundamentales para el territorio.

El presidente de los ‘populares’ en la provincia, Joaquín Juste, en compañía del secretario general, Jesús Fuertes, del senador Manuel Blasco y del portavoz de la formación en la Diputación de Teruel, Carlos Boné, ha denunciado la parálisis en la que se encuentra sumido la gestión del FITE por parte del Ejecutivo autonómico.

Como ejemplo de ello han citado el estado de tramitación de la anualidad anterior, de la que todavía faltan por publicar las bases de la convocatoria para inversiones municipales y que asciende a 7 millones de euros, las subvenciones para la zona Miner, con un total de 4 millones de euros, o las destinadas a empresas agroalimentarias o turísticas. También, en lo que concierne al del presente 2020, han criticado que todavía no se haya firmado, lo que supone “un reiterado incumplimiento de las promesas del Gobierno de Aragón y también una contradicción con lo que decía el PSOE cuando no gobernaba en España, que en febrero ya consideraban que era tarde”, ha explicado Juste.

A pesar de que la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, aseguró en sede parlamentaria que en septiembre se firmaría el FITE 2020, el hecho cierto es que a día de hoy todavía no se ha producido la rúbrica. Precisamente ese ha sido el motivo esgrimido por el máximo responsable de los ‘populares’ en la provincia para volver a reclamar inversiones en Teruel. “Estamos en una situación complicada y tenemos fondos que pueden ayudar al territorio”, ha asegurado.

Juste ha lamentado que la cuantía correspondiente a dos anualidades se encuentre prácticamente detenida, con los enormes perjuicios que esto supone. “Hay 126 millones de euros para reactivar la economía de la provincia y que están paralizados por el Gobierno de Aragón por una medida económica”, ha lamentado, agregando a su vez que ese hecho es debido a que “el Ejecutivo regional funciona con el principio de caja única”. “Con ese dinero pagan nóminas y lo que consideren, pero no lo invierten en Teruel”, ha complementado.

También ha hecho referencia al supuesto aumento de los plazos al que hace alusión el Gobierno de Aragón. “Lo venden como un logro pero el hecho es que han perdido un año porque del 2019 todavía no han salido las bases de las convocatorias, cuando el mayor tiempo tendría que ser el de la ejecución”, ha subrayado, lamentando a su vez que “nos quedamos sin tiempo y el Gobierno de Aragón no activa la economía turolense”.

Gran importancia del FITE

Los cinco meses sin apenas noticias del FITE han sido puestos como ejemplo por Manuel Blasco de que el Ejecutivo autonómico “no gestiona los fondos que tiene”. “Es enorme la importancia que poseen para nuestra provincia y parece que el Ejecutivo regional está a otras cosas”, ha señalado.

Más concretamente, el senador turolense ha especificado la trascendencia que tiene el FITE para muchos sectores de la provincia. “Es fundamental para las empresas que podrían tener trabajo si esos fondos se ejecutarán, para las personas que podrían dejar el paro para desarrollar actuaciones que se podrían realizar, para los ayuntamientos que podrían acometer obras que no pueden llevar a cabo con fondos propios y también para aquellos que tienen proyectos que no puede desarrollar porque no salen las convocatorias”, ha concretado.

En resumen, ha complementado, “no se cumple el objetivo del FITE”, que consiste en “dinamizar la provincia tanto con grandes proyectos como también con más pequeños”. Por ello ha solicitado también al Ejecutivo autonómico que “realice menos ruedas de prensa y más trabajo”.

Propuesta en la Diputación Provincial de Teruel

El Grupo Provincial del Partido Popular en la Diputación de Teruel ha presentado una propuesta para su debate en el pleno del próximo miércoles en la que reclaman al Ejecutivo autonómico que “publique de forma inmediata” las bases para las subvenciones de infraestructuras en la edición del FITE 2019, evitando situaciones como las vividas con el de 2017, “en el que muchos ayuntamientos tuvieron que renunciar a las ayudas por razones que, en muchas casos, no eran causadas por los propios consistorios”. Igualmente reclaman la firma del FITE 2020 “a la mayor brevedad posible”.

Tal y como ha subrayado el portavoz de los ‘populares’, Carlos Boné, “ahora es el momento de dinamizar la economía, que circule el dinero para que la sociedad turolense podamos conservar el empleo y también los servicios que disfrutan los ciudadanos”.

Es por ello por lo que también ha pedido diligencia al Ejecutivo regional porque “cualquier turolense se extrañará de que todavía estemos hablando de la convocatoria de 2019”. “En una situación como la actual no tiene sentido que tengamos 7 millones de euros del FITE para infraestructuras municipales que no se estén ejecutando”, ha precisado. Un hecho que evidencia que “vamos siempre con un año de retraso” y que provoca que “nos encontremos con situaciones en las que apenas tenemos unos meses para poder ejecutar esas actuaciones, con los problemas que existen porque cada vez son más las trabas burocráticas”.