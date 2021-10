El Partido Popular preguntará cómo y cuándo se pondrán en marcha las ayudas laborales

El Grupo Popular en el Senado formulará una pregunta y presentará una moción para su debate en el próximo pleno de la Cámara Alta, previsto para este martes y miércoles, para obtener más concreción sobre las intenciones del Ejecutivo central tras el anuncio de la inclusión en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 de las ayudas a las zonas más despobladas. A través de ambas iniciativas pretenden obtener respuestas acerca de cómo y cuándo tienen previsto poner en marcha las ayudas a las zonas más despobladas como las provincias de Teruel, Soria y Cuenca.

Así lo han anunciado este lunes los senadores del Partido Popular de Teruel, Manuel Blasco y Carmen Pobo, que han comparecido ante los medios de comunicación para explicar las iniciativas que va a desarrollar el Grupo Popular en los próximos días. Unas propuestas encaminadas, según ha recalcado Blasco, a que “todos los grupos se posicionen al respecto, como lo han hecho en otras provincias y también los Gobiernos regionales”.

El representante de los populares turolenses será el encargado de formular la pregunta sobre las actuaciones que ha desarrollado el Gobierno para hacer legalmente posible la implementación de estas ayudas de acuerdo a la autorización de la Comisión Europea. Tal y como ha anunciado, su cuestión se realizará en tono “constructivo” y surge como consecuencia de la ausencia de novedades en 2021, en el que “las provincias no pudieron acogerse porque el Gobierno no las reguló ni las incluyó en los presupuestos”. “En este año el Ejecutivo central no ha hecho nada y le vamos a pedir a la ministra que nos lo explique porque hay mucha gente que ha trabajado en esto”, ha complementado.

Varias son las novedades que se han producido para el próximo ejercicio, según ha explicado el senador del Partido Popular turolense. Por un lado, la Unión Europea ha concretado más con las nuevas directrices para 2022-2027 y ha extendido la posibilidad de esas ayudas a las provincias despobladas con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, además de abrir la puerta a que el Gobierno de España diseñe el plano de ayudas y añadan otras zonas. Y, en segunda instancia, el Ejecutivo español ha incluido una disposición adicional en el proyecto de PGE 2022 donde hace una declaración “muy genérica” en la que indica su intención de poner en marcha esta posibilidad.

“Si el Gobierno lo deja en una mera declaración de intenciones en una disposición adicional y luego no adecúa la legislación española para hacer posibles esas ayudas se habrá vuelvo a quedar de nuevo en agua de borrajas”, ha advertido Blasco. Es por ello por lo que ha reclamado al Ejecutivo central que “haga lo que la Unión Europea y muchos gobiernos autonómicos han realizado” y también lo que “llevan demandando las patronales desde hace más de diez años”.

Muchos interrogantes

Blasco ha sido muy insistente en resaltar que al Gobierno de España “le falta hacer su faena”, con unas ayudas que según los cálculos establecidos tendrían una incidencia entre 160 y 200 millones de euros de reducción en la recaudación. Tras la autorización de la Unión Europea, ha agregado, es el turno del Ejecutivo español que “tiene que modificar las normas para que esas zonas se puedan beneficiar”.

La forma de materializarlo es una de las principales dudas que todavía existen entre el conjunto de la sociedad turolense. No hay certezas de si se acometerán mediante la bonificación de hasta el 20% en las cotizaciones sociales en la Seguridad Social o a través de desgravaciones fiscales. “Tendrán que aclararlo, además de informar si se implementarán en las tres provincias o alguna más, y, sobre todo, si tienen voluntad de ponerlo en vigor de forma inmediata”, ha subrayado.

Declaración unánime

La moción del Grupo Popular, que se debatirá este miércoles, se ha presentado con el objetivo de obtener una declaración “unánime” del pleno del Senado para “vincular al Gobierno” en la puesta en marcha de estas ayudas. Para conseguirlo, Blasco ha resaltado que el PP “está abierto a las enmiendas de todas formaciones”.